El nuevo gobierno municipal de Quatretonda (PP) ha renunciado a una ayuda de 75.000 euros concendida por la Generalitat a la localidad durante el pasado mandato que iba a servir para rehabilitar un inmueble en mal estado de la calle Hospital con el objetivo de acondicionar una vivienda social de alquiler asequible a través del plan "Recuperem Llars".

En el primer pleno ordinario del ayuntamiento, celebrado este lunes, se aprobó una propuesta del alcalde Justo Oltra que ha suprimido la aportación municipal que tenía consignada el consistorio para financiar el proyecto (48.000 euros) y ha destinado el dinero a otras partidas del presupuesto municipal, fundamentalmente vinculadas a sufragar el consumo energético de los edificios municipales. La decisión necesitó de dos votaciones para salir adelante, teniendo en cuenta que el ejecutivo del PP está en minoría en Quatretonda, aunque la abstención del PSPV permitió que la modificación de créditos obtuviera luz verde con el voto de calidad del alcalde.

El alcalde de Quatretonda, Justo Oltra, justifica la decisión por la falta de fondos municipales para sufragar la electricidad de los edificios públicos y los festejos patronales. Según éste, el consistorio afrontaba la disyuntiva entre "tirar adelante el proyecto o en septiembre el pueblo se quedaba a oscuras". "Hemos tenido que coger 50.000 euros del remanente de tesorería para las fiestas porque quedaba mucho aún por contratar cuando entramos a gobernar", indica. "También vimos que en el presupuesto había unos 30.000 euros presupuestados para la iluminación de edificios municipales de todo el año y en junio ya se había acabado: necesitábamos una aportación de 40.000 euros", recalca Oltra.

Según el alcalde, las valoraciones efectuadas apuntaban a que por las condiciones del edificio a reformar "posiblemente el dinero consignado para llevar a cabo el proyecto no sería suficiente", por lo que optaron por destinar lo consignado para "cubrir la luz" después de "buscar todas las posibles soluciones encima de la mesa". "Nos sabe muy mal acabar con el proyecto, pero desde el ayuntamiento se están cubriendo todos los servicios sociales conforme la gente tiene necesidad, pagando el alquiler o la luz. Es una decisión dura pero la menos mala de las que ponían tomar", sostiene. A juicio del alcalde, la Generalitat iba a pagar la subvención fraccionada hasta 2025 y el ayuntamiento "iba a asumir muchos costes durante años".

Quatretonda se encuentra entre las localidades con necesidad de vivienda y el proyecto iba a permitir rehabilitar un inmueble de 120 m2

Compromís, sin embargo, acusó a los populares de "intentar justificar lo injustificable" y vinculó la renuncia de la subvención con "una cuestión ideológica". "Se han cargado un trabajo de meses con un decreto de alcaldía", censuró la exalcaldesa y portavoz de la coalición, Aina Benavent, que apuntó a otras partidas con excedentes en el presupuesto de las que el equipo de gobierno podría haber echado mano sin cancelar la actuación programada. Desde Compromís recalcan que en marzo de 2023 el ayuntamiento incorporó dinero del remantente de tesorería para costear la parte municipal de la rehabilitación de la vivienda, con una superficie de 120 m2.

El Catálogo de áreas de necesidad de vivienda señala a Quatretonda como uno de los municipios con más carencias en ese sentido. "No disponemos de ninguna vivienda de uso social para atender situaciones de emergencia habituacional como en las que en más ocasiones de las deseables se encuentran nuestros vecinos y vecinas", observaron desde Compromís.

"Se mataban dos pájaros de un tiro"

Con el proyecto de reforma, cuyo presupuesto global ascendía a 113.675 euros, según la coalición valencianista "se mataban dos pájaros de un tiro", puesto que iba a rehabilitarse una vivienda que se encuentra "en unas condiciones lamentables" para acondicionar un domicilio con una cocina-comedor, una habitación y un baño en la planta baja y tres habitaciones y un baño en el primer piso de modo que "cualquier familia pudiera vivir dignamente" a un precio asequible.

Benavent también cuestionó que la modificación presupuestaria planteada por el equipo de gobierno para dejar sin fondos la intervención no pasó por la comisión de Hacienda "como es preceptivo". La exalcaldesa recordó que en el presupuesto de 2023 ya se incrementaron las partidas de energía de los edificios municipales y vio excesivo engrosarlas con 48.000 euros adicionales, teniendo en cuenta que "las facturas en la segunda mitad del año siempre son más bajas y el precio de la energía será un 20% más barato". Igualmente, apuntó a otras partidas "con las que se podía jugar". "No es cierto que no dispongamos de dinero para el proyecto y los ayuntamientos estamos para garantizar una vivienda digna para todos", remachó la portavoz de Compromís en su intervención en el pleno.