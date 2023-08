La Banda Instructiva Musical de Alfarrasí ha recuperado el dinero robado en 2009 por un miembro de la banda. La sociedad musical, que viene realizando su actividad desde 1840, ya que se tiene conocimiento de su participación en el desfile para celebrar el fin de las Guerras Carlistas en Xàtiva, festejó este jueves, 17 de agosto, una doble celebración. Por una parte, la banda llevó a cabo el tradicional festival de bandas de las Fiestas Patronales y Moros y Cristianos de Alfarrasí, junto a la Agrupación La Banda, en la que se interpretó, magistralmente, música festera por ambas bandas locales; y la segunda celebración, de manera extraordinaria, fue una cena con motivo de la recuperación de la mayor parte del dinero sustraído a la BIM desde 2009.

El robo del dinero se produjo en 2009, cuando al final de las fiestas de Ontinyent se conoció que el ajustador, que no era vecino de Alfarrasí pero era músico de la BIM, se fue con su amante a Paraguay llevándose el dinero de la temporada de verano: aproximadamente unos 40.000 euros. Un hecho insólito que dejó a compañeras, compañeros, amigos y su novia de entonces desconcertados, tras huir por motivos aún desconocidos, abandonando a familia y amigos de entonces. Y a la Banda Instructiva, hundida en una crisis institucional sin precedentes en sus 170 años de historia. El autor del robo tardó unos dos años en entregarse a la justicia, admitiendo los hechos. Luego se celebró el juicio que condenó a dicho ajustador a devolver el dinero. Más tarde, se llegó a un acuerdo para no entrar en prisión incluyendo intereses, gastos judiciales y otras cantidades, primeramente no estipuladas, llegando a los 45.982'11 euros.

Actualmente, sólo quedan por pagar 2.500 euros y será ya en 2024. Pero aprovechando la coyuntura de las Fiestas de Alfarrasí los y las componentes de la BIM decidieron hacer una fiesta para celebrar que la Banda está en pleno auge y que las malas intenciones no hicieron desaparecer una institución que se acerca a los 200 años de historia. La cena de celebración contó con la actuación de un grupo musical. Asistieron más de 50 músicos, entre componentes y otros que no están en activo en la BIM por varios motivos. Se desfiló y bailó con música, además participaron gente del pueblo y visitantes que no quisieron perderse la cita.

El actual presidente de la institución musical, y afectado entonces por los hechos, Gustau Vidal, declaró que “la justicia tarda, pero llega y se pronuncia, así se corrobora en el caso de la BIM” y añadía que “las sociedades musicales, como instituciones dedicadas a las artes y la cultura, han de sobrepasar a las personas y celebrar que gozan de buena salud manteniendo la esencia de las costumbres y trabajo que aportan a la Vall d’Albaida y, cómo no, a Alfarrasí”, afirma el presidente de la banda, Gustau Vidal.