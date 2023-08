El Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA) retoma la actividad tras el parón estival. Por un lado, la entidad continúa con los actos dedicados al compositor y pianista alicantino Rafael Rodríguez Albert, vinculado en Ontinyent, donde durante los años de la guerra de 1936-1939 dio clases en el Colegio Nacional de Ciegos trasladado desde Madrid a la retaguardia e instalado en el balneario de la Salud de la capital de la Vall d'Albaida.

El viernes 8 de septiembre, la hija del compositor, A. Beatriz Rodríguez Fernández, presentará la biografía del músico que ha publicado, "El compositor Rafael Rodríguez Albert. Vocación, compromiso y voluntad". En el acto intervendrán también M. Carmen Agulló (profesora de Historia de la Educación de la Universitat de València), y Joan J. Torró (presidente del IEVA y autor del libro "El Colegio Nacional de Ciegos. De Madrid en Ontinyent (1936-1939)". La presentación será en el Aula Magna del Campus de Ontinyent, a las 19.30 h y tendrá acompañamiento musical con la interpretación de algunas piezas de Rodríguez Albert a cargo de miembros de la Sociedad Unión Artística Musical de Ontinyent.

El ciclo tendrá continuidad dentor de ocho días, el viernes 15, con la conferencia-concierto "Rafael Rodríguez Albert a través de la guitarra: un caso paradigmático en la historia de la música española", a cargo de Pedro López de la Osa, guitarrista profesional que trabaja en la University of California-Riverside en la tesis doctoral "Unforgetting the Past: Internal Exile and the Spanish Adelante-garde under the Franco Dictatorship (1939-75) and beyond". También prepara una edición crítica sobre dos obras de Rafael Rodríguez Albert para la fundación ONCE, y el libro "Otra mirada a Rafael Rodríguez Albert, un compositor republicano más allá de la composición".Será a las 19.30 en el Centro Cultural Caja Ontinyent.

Conmemoración del 60 cumpleaños del "aplec" prohibido de Bocairent

Por otra parte, el IEVA retoma también la conmemoración de los 60 años del aplec que se prohibió en Bocairent. El sábado 9 de septiembre, en el auditorio municipal de Aielo de Malferit, se celebrará un repaso, histórico y reivindicativo, al pop y rock con música hecha en valenciano en la Vall d'Albaida. También habrá una sesión teòrico-práctica sobre música y músicos en valenciano en la comarca.

El acto consistirá en una charla de Jesús Barranco, sobre compositores e intérpretes de los años 1960. Rescatará nombres pioneros y hará valer las experiencias posteriores hasta la más estricta actualidad, desde Los Suppersons a Auxilio, pasando por Anselmos, Red Roja o Gem, entre muchos más. La parte práctica será un concierto antológico en el que Les Marquesettes interpretarán una docena de las canciones referidas en la disertación.

Jesús Barranco (profesor de lengua, y presidente del Colectivo Ovidi Montllor -asociación de músicos del País Valenciano-) es un músico de larga trayectoria (debutó el 1981 en el musical La paz devuelve en Atenas bajo la dirección de Pep Cortés) que ha participado en numerosos proyectos, uno de los más personales de los cuales es Gente del Desierto, la banda de folk rock que dirige desde hace quince años y con la cual ha publicado, hasta ahora, ocho discos.

Les Marquesettes se presentan como una banda nueva y misteriosa. Sus miembros se esconden detrás los pseudónimos Old Ninyato, la Tendur, Una Víctima, F**ck Duende y el Beato (con las colaboraciones de Jordi Rebotons y Tere de Aljanet). Hay quién cree que podría tratarse de la misma banda que hace pocos años se han presentado en Ontinyent y en Bocairent bajo nombres como Las Señoritas de Navidad o Los Burros por la Ventana.