Aunque las últimas elecciones en Benissoda municipales otorgaron una aplastante victoria a Ens Uneix, que gobierna esta pequeña población de 450 habitantes de la Vall d'Albaida con seis concejales de siete posibles, la crispación política está empañando el funcionamiento del consistorio con un cruce de acusaciones entre concejales que ha salpicado también a los trabajadores.

El último episodio lo ha protagonizado una empleada municipal que este lunes compareció en el puesto de la Guardia Civil de Albaida para interponer una denuncia contra el portavoz del PP y exalcalde de Benissoda entre 1995 y 2011, Salvador Roig, por las supuestas amenazas y el tono "agresivo" e "intimidatorio" que la auxiliar administrativa declara que este le dirigió cuando le pidió el DNI para acceder a la documentación correspondiente al último pleno. El edil, por su parte, niega haberla amenazado y atribuye el incidente a que tiene "un hablar fuerte".

Según la versión expuesta por la trabajadora y reflejada en el atestado de la Guardia Civil, el regidor acudió el pasado jueves "de malas formas" al Ayuntamiento de Benissoda para presentar una instancia. Cuando la administrativa le indicó a este que debía enseñarle el DNI para registrar la solicitud, Roig respondió que no era necesario presentar el carné y que se lo pedía "para joderlo", todo ello "con un tono muy elevado e intimidatorio", tal como señaló la empleada.

El exalcalde asegura que el ayuntamiento le está "haciendo la vida imposible" a él y a su mujer

El regidor, continúa la denuncia, salió de las dependencias municipales en busca de su DNI y regresó al poco tiempo "pegando un golpe en la mesa y dejando el DNI encima de la misma", para posteriormente recriminar a la operaria "de malas formas y con un tono agresivo" el trato que estaba recibiendo. La compareciente, al llevarse el DNI a la fotocopiadora, rompió a llorar de la ansiedad que le había producido el encontronazo y, al volver para entregarle al portavoz del PP la documentación, este le advirtió en un tono que percibió como amenazante: "Has empezado mal conmigo y así no se ganan puntos".

Roig, que fue alcalde de Benissoda por el PSPV, confirma que pronunció esas palabras, pero asegura que su intención no era amenazar. Según éste, su actitud de enfado se debía a que le estaban obligando a presentar una instancia para acceder a la documentación del pleno cuando, según defiende, esta debería estar a su disposición para consultarla sin necesidad del citado trámite. "Me están haciendo la vida imposible a mí y a mi mujer", asegura el exalcalde, que a su vez ha presentado ante la Guardia Civil una denuncia por "amenazas" a su pareja.

La trabajadora acudió al centro médico con una crisis de ansiedad tras relatar una supuesta agresión psíquica y verbal

La auxiliar administrativa declaró en su comparencia ante la Guardia Civil que el concejal "tiene constantes conflictos con varios trabajadores del ayuntamiento" tras perder las últimas elecciones. Otros dos testigos presenciaron la discusión mantenida en el consistorio el jueves, tras la cual la trabajadora tuvo que acudir con una crisis de ansiedad al centro de salud de Albaida, donde relató el episodio de presunta agresión psíquica y verbal que había sufrido. Según el parte médico, esta presentaba una "alteración emocional con crisis del llanto". Se le recetó un fármaco contra la ansiedad.

"Lo que quieren es joderme"

Roig se defiende indicando que normalmente tiene "un hablar fuerte", con un tono "un poco elevado". El exalcalde mantiene que la secretaria del ayuntamiento "me contó una serie de mentiras terribles", según este para obstaculizarle el acceso a la documentación del pleno. "Me notificaron la convocatoria a falta de 48 horas para poder pedir los documentos. Le pedí a la secretaria que me los preparara y me respondió que tenía que hacer una instancia, cosa que es ilegal. He sido alcalde 16 años y nunca nadie ha pedido el carné para a consultar los documentos estando en el ayuntamiento", sostiene Roig, que ve "mala fe" en la acusación contra él, a tiempo que dice tenerlo "todo grabado" y se muestra tranquilo frente a la denuncia. "No me costaba nada dar el DNI, pero es que no lo llevaba encima. El problema es que lo que quieren es joderme", insiste.

Según su versión, cuando al día siguiente de la notificación del pleno acudió al consistorio, la trabajadora le precisó que la instancia solo debía presentarla si quería hacer fotocopias, cosa que según él había dicho que no haría el día anterior. Se inició entonces una discusión entre ambos tras la cual el concejal ha presentado una queja ante la alcaldesa. En su respuesta, la primera edil le responde que "desde el momento en que se convoque el pleno y en horario de atención del público de las oficinas municipales, tendrá a su disposición la documentación correspondiente" en lo sucesivo, palabras que según Roig le dan la razón en el entuerto.