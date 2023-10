Chella construirá un nuevo ayuntamiento para mejorar la atención a la ciudadanía y disponer de una casa consistorial con mejores prestaciones y adaptada. El edificio del actual consistorio, del año 1970, presenta numerosas deficiencias, no cuenta con espacio suficiente y, además, no está adaptado. La construcción requiere de una importante inversión, se ha licitado por 1.329.059 euros, y la futura infraestructura dispone de una ayuda del Pla Conviure de la Generalitat Valenciana. El alcalde, José Enrique Talón, ha explicado que la ayuda de la administración autonómica es de “500.000 euros y el resto lo aportaremos desde el ayuntamiento. Buscaremos ayudas de otras administraciones, como el plan de inversiones de la Diputació o fondos europeos”.

El nuevo ayuntamiento se construirá en un inmueble situado en la Plaza de la Iglesia, donde se encuentra también la actual sede consistorial, en un edificio de dos viviendas contiguas adquiridas por el ayuntamiento en la pasada legislatura. Se trata de una antigua casona de 1900 que sufrió diversas modificaciones a lo largo de los años, en los que se segregó en dos viviendas y se incorporaron nuevas edificaciones, añadidas en el corral trasero. El inmueble está catalogado con un nivel de protección 3 (protección parcial, arquitectónica), destacando la fachada tradicional que “contribuye sensiblemente a conformar el ambiente urbano, siendo de interés público su presencia en dicho escenario urbano”, precisa la memoria técnica del proyecto. Una fachada singular que se mantendrá en el futuro edificio municipal.

El inmueble tiene su entrada principal por la Plaza de la Iglesia, aunque también dispone de otra parte, recayente a la calle Nueva, una zona que fue demolida, al tratarse de elementos impropios a la edificación originaria, y que ahora está vacía. El proyecto contempla dos volúmenes edificados: el que conservará el conjunto arquitectónico tradicional de planta baja y primera planta con cubierta inclinada a dos aguas, con la rehabilitación de la casona; y otro edificio anexo, que será de nueva construcción y que se ejecutará en la parte del antiguo corral, un edificio de planta baja y dos plantas más, que se articulará entorno a un patio ajardinado que dotará de iluminación y ventilación natural a las estancias que vuelcan al interior, detalla la memoria del proyecto.

La futura casa consistorial de Chella tendrá el acceso principal en esta nueva edificación, en la calle Nueva, para favorecer la accesibilidad, mientras que la entrada desde la Plaza de la Iglesia se reservará a momentos representativos, expone el documento. La entrada principal conducirá a la recepción y la zona de espera. En la planta baja de la antigua casona que se rehabilitará se ubicará una entrada de acceso con un espacio amplio para actos representativos, también habrá pequeños despachos para el servicio de atención al público, así como el Juzgado de Paz y el despacho de la trabajadora social. En la primera planta, a la que también se accederá desde el edificio de nueva construcción, estarán los diferentes despachos, entre ellos el de Alcaldía. En la otra planta se creará una área de trabajo diáfana y flexible con zonas más polivalentes, con dependencias de servicio, sala de reprografía, sala de descanso/office con cocina, aseo y baño. La última planta se destinará al salón de plenos municipal.

De la casona antigua que se rehabilitará se mantendrán los muros de la fachada, que serán restaurados. También se conservarán elementos singulares del inmueble, como tejas cerámicas, pavimento hidráulico y molduras (las que no estén afectadas por humedades).

El alcalde de Chella, José Enrique Talón, ha puesto de manifiesto que la construcción del nuevo ayuntamiento es “una inversión necesaria. El actual ayuntamiento no tiene ascensor, no está adaptado para personas con movilidad reducida y, además, la actividad municipal ha crecido con los años y el actual edificio no dispone de espacio suficiente para prestar el servicio. La obra es necesaria para mejorar la atención a la ciudadanía y para que el personal municipal también trabaje en mejores condiciones”. El primer edil confía en que las obras se adjudiquen en las próximas semanas y que comiencen “antes de que acabe el año. Queremos iniciarlas cuánto antes”. Tras el inicio de las obras, éstas contarán con un plazo de ejecución de 15 meses.

Con la construcción del nuevo ayuntamiento, el actual se quedará como dependencias de la Policía Local y para asociaciones locales, ha avanzado el alcalde de Chella, que anuncia que en breve también contemplan el inicio de las obras del Auditorio Municipal.