Cuatro meses después del pacto de investidura entre Compromís y PSPV de Albaida para gobernar en la localidad de la Vall, el acuerdo de gobierno podría saltar por los aires. Los socialistas se plantean romper el pacto ante la negativa de una regidora de Compromís a firmar el pacto programático y de gobierno. Los dos partidos rubricaron un acuerdo de investidura el pasado 17 de junio, en el que acordaban investir alcalde para los dos primeros años a Alejandro Quilis, de Compromís, y que a mediados de legislatura se investiría alcalde a un representante del PSPV.

Tras investir alcalde a Quilis y con este “pacto de gobierno” comprometido, socialistas y valencianistas anunciaban que trabajaban en un acuerdo de gobierno que “dé estabilidad al consistorio de manera transparente, participativa y con diálogo constante con el resto de fuerzas políticas y la ciudadanía”, expresaban. Pero cuatro meses después, este acuerdo sigue sin materializarse, a falta de un solo “voto” de los siete concejales del equipo de gobierno. Los tres ediles del PSPV han firmado ese pacto de gobierno, igual que tres de los cuatro de Compromís, pero una regidora valencianista se niega a firmarlo, según han asegurado desde el PSPV de Albaida. Se trata de Mª Ángeles Salom, que ostenta las delegaciones de Benestar Social i Igualtat. Fuentes socialistas afirman que Salom “no quiere firmar el acuerdo” y señalan que ha habido distintas reuniones entre los dos partidos y entre los mismos representantes del grupo municipal de Compromís para convencer a la regidora, pero esta “se niega a firmarlo, alegando cuestiones personales”, indican desde el PSPV de Albaida.

Ante esta situación y tras agotar las vías de diálogo y comunicación, el PSPV ha anunciado que rompe el pacto si la situación no se resuelve ya y la edil valencianista mantiene su negativa a firmar el acuerdo de gobierno. Fuentes socialistas de Albaida afirman que “no tenemos la confianza de todos los miembros del equipo de gobierno y así no podemos seguir. No podemos tolerar que esta situación se mantenga, se ha dado tiempo suficiente para resolverlo pero el alcalde ha sido incapaz de lograr la firma de la regidora al acuerdo”, manifiestan desde el PSPV, que añaden que “el liderazgo del alcalde, Alejandro Quilis, está cuestionado”. Insisten en que “se ha agotado la vía de diálogo y ha llegado el momento de tomar una decisión. Cuatro meses es un tiempo suficiente para llegar a un acuerdo y no se ha conseguido”, lamentan las mismas fuentes socialistas, que afirman que “creíamos que Compromís era un partido serio”.

El PSPV apunta la necesidad del pacto de gobierno con “ejes programáticos entre los que se establecían la reducción de la deuda y del gasto de personal, entre otros asuntos importantes para Albaida”, defiende el PSPV, que mantiene que “la confianza de todos los miembros del equipo de gobierno, la firma de todos los regidores al pacto de gobierno es imprescindible”.

“Sorpresa” en Compromís

Desde Compromís, el líder de la formación y alcalde de Albaida, Alejandro Quilis, ha confirmado que Salom “no ha firmado el pacto de gobierno, los otros tres regidores sí que lo hemos firmado” y que desde la formación valencianista han “tratado de convencerla para que firme, pero se mantiene firme” en su negativa, alegando "motivos personales, en los que no voy a entrar”, manifestaba Quilis a este diario. El alcalde mostró su “sorpresa” ante el anuncio de la posible ruptura del pacto por parte del PSPV por la negativa de la regidora a rubricar el acuerdo y Quilis afirmaba que “nos reunimos todos los días con el PSPV en el ayuntamiento y no nos han planteado la ruptura, no habíamos llegado a ese punto”, expresaba sorprendido el alcalde de Albaida.

La ruptura del acuerdo entre Compromís y el PSPV en Albaida podría abrir la puerta de la alcaldía al PP, ahora en la oposición con seis regidores.