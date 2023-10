La falta de servicio de transporte escolar para trasladar a los estudiantes de secundaria y bachillerato desde los centros educativos hasta sus localidades alcanza a numerosos municipios de la Comunitat Valenciana, a los que se une también Agullent, donde los alumnos y alumnas que estudian en el IES Josep Segrelles de Albaida tienen que esperar varios días a la semana una hora en el instituto, después de acabar las clases, ante la falta de autobús que los traslade a casa.

En concreto, los estudiantes de 1º de ESO terminan las clases los martes y los jueves a las 14 horas, pero el autobús de la conselleria no presta servicio hasta las 15 horas, por lo que los alumnos tienen que permanecer una hora en el instituto. El Ayuntamiento de Agullent ha complementado el transporte de la conselleria ofreciendo un autobús los martes, pero el problema persiste los jueves. Los padres han reclamado que se extienda el servicio los jueves para que los estudiantes de 1º de ESO, alumnos de 11 y 12 años, no tengan que quedarse una hora más en el instituto y llegar después de las tres de la tarde a casa.

El alcalde, Pau Muñoz, ha explicado que el ayuntamiento ofrece para los martes el servicio de transporte a demanda, para el que el consistorio recibió en 2022 una subvención de la Generalitat Valenciana. Este servicio a demanda, de autobús y de taxi, traslada a vecinos y vecinas de Agullent a otras localidades para realizar gestiones o visitas de atención médica, por ejemplo. Muñoz señala que “la conselleria solo nos permite este servicio un día, ya que las competencias de transporte para Secundaria las tiene la administración autonómica, y no podemos suplantarlas. Conselleria dice que si ofrecemos el autobús dos días, ya no sería un servicio a demanda, sino un servicio discrecional, lo que supone invadir sus competencias, duplicar competencias”.

Ante ello, el alcalde afirma que están estudiando vías de solución junto al instituto, el AMPA y la conselleria. “Estamos en contacto con la dirección del IES Segrelles de Albaida y con el AMPA, y hemos presentado escritos a la conselleria para tratar de remediarlo, disponiendo de un autobús más”, afirma Pau Muñoz, que añade que han mantenido varias reuniones con el centro educativo.

El primer edil, que apunta que la problemática no es solo de este año, “el año pasado ya pasaba”, incide en que se están explorando vías de solución a una situación que no afecta solo a Agullent, sino que también la padecen estudiantes de otras localidades. Así, plantearon que se habilitara un autobús para llevar a sus localidades a los alumnos de los diferentes pueblos afectados, “pero conselleria no permite el traslado pueblo a pueblo, porque también sería un servicio discrecional”, apunta el alcalde de Agullent, que afirma que “estamos al lado de los padres y madres de los estudiantes, en busca de una solución”.

Muñoz explica que “al año pasado, los alumnos de bachillerato se quedaban los lunes sin plaza en el autobús”. Este año, los de bachillerato también estaban afectados por la falta de transporte público y el ayuntamiento ha paliado esta carencia tras recibir una subvención de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques y Mobilitat. Con esta ayuda, el consistorio ofrece el servicio de transporte de ida y vuelta al IES Josep Segrelles de Albaida durante el curso 2023-2024 a los alumnos de bachillerato, tal como informó días atrás el ayuntamiento.

Padres y madres de alumnos de Secundaria señalan que los alumnos de bachillerato “están utilizando los dos autobuses que conselleria ha puesto para los 74 alumnos de ESO, aprovechan las 36 plazas de las 110 que hay, para estos alumnos”. Las familias reclaman soluciones para los estudiantes de Secundaria. Una madre de un alumno de 1º de ESO de Agullent reclama más atención del consistorio a estos estudiantes. “El ayuntamiento no se esfuerza por igual con los alumnos de 1º ESO, que por desinterés de conselleria se quedan todos los martes y jueves sin autobús y tienen que estar una hora no lectiva esperando el servicio de conselleria”. Afirma que tras las quejas de las familias, “el ayuntamiento ofreció el servicio para el martes, pero dejó el jueves sin solución”, y muestra su disconformidad con ello, "como madre de un alumno de 1º de ESO me quedo muy decepcionada con esta decisión injusta frente al servicio tan completo que sí han sabido organizar para los alumnos de bachiller”. Desde el gobierno de Agullent aseguran que buscan soluciones a esta problemática.