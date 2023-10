Su origen es incierto y su celebración no es oficial ni está demasiado asentada más allá de las fronteras de algunos municipios de la Costera, la Canal, la Ribera o l’Alcoià, pero sus protagonistas siempre han sido los más pequeños y quizás por eso la tradición de «les Catalinetes» ha dejado una honda huella en cada generación que ha disfrutado de los paseos por el campo, las comilonas, los juegos, las canciones y la gastronomía que se asocian irremediablemente a la jornada del 25 de noviembre, día de la mártir Santa Catalina de Alejandría.

En Xàtiva, donde les Catalinetes han tenido desde tiempos inmemoriales un espacial arraigo, la fiesta estuvo a punto de desaparecer después de décadas de languidecimiento en la cultura popular. Hace unos años, sin embargo, las escuelas la recuperaron y han mantenido viva la llama con la organización de excursiones y actividades. También ha pervivido la costumbre de algunos hornos locales de servir los sabrosos panecillos «catalineta» y los turrones especiales con motivo de la efeméride.

Con la mirada puesta en dar un nuevo impulso a la tradición y reivindicar la «cultura socarrada», el Ayuntamiento de Xàtiva ha promovido, a través del área de Cultura, un festival dirigido al disfrute de las familias que el próximo sábado 25 de noviembre llenará el Jardí de la Pau y el Gran Teatre de actuaciones musicales en valenciano y actividades infantiles durante todo el día.

«Catalinetes i Cançonetes» tiene como ‘cabezas de cartel’ a los Ramonets con la Sedajazz kids y a Dani Miquel y los Ma Me Mi Mo Músics. También actuarán The Penguins: reggae per xics, y Trobadorets. Desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde (con una pausa para comer) se sucederán los conciertos, los juegos y talleres con la participación de la Muixeranga de Xàtiva, el Grup de Danses Socarrel y la Banda Jove de la Música Nova. Todo ello acompañado de una ludoteca y, por supuesto, no podía faltar la clásica merienda de les Catalinetes, habitualmente sinónimo de castañas, dátiles, arroz al horno o mandarinas.

Vocación de permanencia

Aunque esta es su primera edición, el festival aspira a convertirse en una cita anual de «programación familiar de calidad», fuera de la temporada de primavera-verano, donde se concentran la mayoría de este tipo de propuestas. El evento está enfocado a un amplio espectro de público por sus lazos con las tradiciones de la ciudad, con la cultura de «kilómetro cero» y con las entidades y asociaciones setabenses implicadas en la organización de la fiesta.

El festival aspira a convertirse en una cita anual de «programación familiar de calidad», fuera de la temporada de primavera-verano

«El objetivo es que en Xàtiva, en familia, siempre haya algo que hacer de calidad, divertido, interesante y en valenciano», resume el regidor de Cultura, Alfred Boluda Para el edil, «Catalinetes y cançonetes» se enmarca «dentro de la voluntad de hacer entre todos y todas una ciudad educativa, lo que quiere decir una ciudad más amable y cómoda para las familias, un objetivo que transciende incluso el hecho cultural», ahonda Boluda.

Además de tener presente la enseñanza de valores, la jornada apuesta por la importancia de mantener vivas las costumbres que construyen comunidad en los espacios al aire libre. También pretende ser un reclamo y un polo de atracción para las familias de los municipios y comarcas vecinas que pueden desplazarse a Xàtiva para pasar el día y disfrutar de los conciertos y las actividades, pero también del comercio y la restauración local, según subrayan desde la organización municipal.

La programación culminará a una hora respetuosa con los horarios infantiles que, a su vez, permitirá a las familias asistir a la manifestación del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el mismo día.