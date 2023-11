Los cuatro sindicatos que representan a la plantilla del Ayuntamiento de Xàtiva dieron plantón este jueves al gobierno municipal en la Mesa General de Negociación convocada para tratar la última modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) planteada el ejecutivo. Una propuesta contra la que se han posicionado tanto la Junta de Personal como el Comité de Empresa por considerar que no se han atendido "las graves problemáticas salariales y de encuadre de categoría que sufre gran parte del personal del ayuntamiento".

Los representantes de CC OO, UGT, USO y SPPLB amenazan con movilizaciones porque entienden que se ha producido una "situación de falta de negociación" y que los puntos de la Mesa "han sido impuestos sin atender las reivindicaciones del personal". "Solo se nos convoca para salvar el trámite legal imprescindible que impone la norma", mantienen.

A través de un comunicado, el Comité y la Junta de personal han manifestado que su voluntad es "negociar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento", pero para ello reclaman ser escuchados por la corporación local. "La propuesta de modificación de la RPT que se ha presentado para este jueves solo afecta a unas pocas personas sin entrar a valorar el conjunto de problemas que reiteradamente se han reclamado", sostienen.

Los sindicatos recalcan que las últimas modificaciones "han afectado a personas concretas, con casuísticas muy específicas", lo que a su juicio ha generado "diferencias y discriminación económica entre trabajadores y trabajadoras de un mismo departamento, categoría e incluso puesto de trabajo".

Los representantes del personal ponen el foco en que sus demandas "no son nuevas", puesto que desde 2015 vienen exigiendo la apertura de un proceso de modificación general de la RPT "para atender las problemáticas que se han expuesto año tras año y nunca se han solventado". Afirman que las modificaciones de plantilla siempre suelen afectar a unas categorías concretas "y a algunas personas en particular afines al equipo de gobierno".

Los sindicatos avisan de que promoverán "las movilizaciones que sean necesarias, no dejaremos que nos chafen y nos ignoren".

Con estos mimbres, los sindicatos advierten de que no van a volver a asistir a ninguna Mesa General de Negociación "hasta que el ayuntamiento no tenga voluntad real de negociar". "No somos un imperativo legal, somos los representantes de todas las trabajadoras y trabajadores y tenemos unos derechos que se tienen que respetar y llegaremos hasta el final para hacerlo". Y en ese punto avisan de que promoverán "las movilizaciones que sean necesarias, no dejaremos que nos chafen y nos ignoren".

"La prioridad es la estabilización de la plantilla"

Desde el equipo de gobierno, por su parte, remarcan que el Ayuntamiento de Xàtiva está inmerso en una oferta de empleo pública para estabilizar la situación de la plantilla, con 29 procesos selectivos en marcha que afectan a más de 100 personas. "Esa es la prioridad. Una vez concluya este proceso, la intención es abordar la cuestión de la RPT a nivel global, pero entendemos que ahora no es el momento", subrayan desde la delegación municipal de Personal.

Las mismas fuentes recuerdan que en el último ejercicio se incrementó el salario de los empleados municipales un 0’5% y para 2024 se ha previsto una nueva subida del 2% que ya está incluida en los presupuestos.

La regidora de Recursos Humanos, Xelo Angulo, ha convocado una mesa de negociación para la semana que viene para que los sindicatos presenten sus propuestas. La edil se ha reunido con los sindicatos hasta en 12 ocasiones a lo largo de 2023.