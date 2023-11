El Plan Director anunciado por el Botànic durante la pasada legislatura para la modernización integral del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva va a continuar materializándose de principio a fin en los próximos años. Así al menos lo ha garantizado este miércoles el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en su primera visita a la capital de la Costera con motivo de la gala de conmemoración estatal del Día Internacional de la Radiología que este año se ha celebrado por primera vez en la Comunitat Valenciana, concretamente en el majestuoso complejo cultural del antiguo convento de Sant Domènec.

A preguntas de este diario, Gómez ha recalcado que la reforma global del hospital de Xàtiva "ya se ha iniciado con los aparcamientos, la mejora de la UHD y nefrología" y se ha comprometido a desplegar una inversión plurianual demás de 70 millones de euros hasta el año 2032 para completar todo el esquema de necesidades que demanda el vetusto y obsoleto complejo sanitario. De momento, eso sí, el programa de actuaciones se ha visto dilatado, puesto que en el presupuesto de la Generalitat de 2024 solo se reserva una partida de 1 millón de euros.

Según el conseller de Sanidad, la asistencia a los ciudadanos del Departamento de Salud se verá sensiblemente mejorada tanto por la remodelación proyectada como por la apertura de la infraestructura sanitaria de la capital de la Vall d’Albaida, a la que administración autonómica «le ha dado un impulso» tras un parón de varios meses en las obras, bajo la voluntad de «complementar ambos hospitales» de la misma área de gestión.

Por su parte, el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha mostrado al responsable del área sanitaria del Consell la voluntad del consistorio que preside de "trabajar codo con codo" para"conseguir entre todos las mejoras que necesita el municipio".

Respecto a otro de los proyectos pendientes y largamente reivindicados por Xàtiva, el nuevo centro de salud II, Gómez también ha recordado que en octubre se licitó la redacción del proyecto de construcción, con la idea de que en 2024 el recurso pueda ser una realidad y así avanzar "en poder dar una sanidad de alto nivel y cualificación".

El conseller ha manifestado también su voluntad de reducir las demoras diagnósticas porque "nadie es capaz de tratarse si no es previamente diagnosticado". "No hay nada que genere más desasosiego e inquietud que no saber lo que se tiene y para eso los radiólogos son un elemento clave en el diagnóstico de cualquier tipo de patología", ha dicho, destacando "su talento y formación".

Gómez ha tenido palabras de reconocimiento para el equipo de radiología de Xàtiva, que en 2022 fue merecedor del premio de la Sociedad Española de Radiología (SERAM) como el mejor servicio de radiología de España, galardón que ha motivado la celebración este año de la gala anual de la entidad en la capital de la Costera. El titular de Sanidad ha dicho que quiere darle "un impulso" a la radiología y por eso ha solicitado al Ministerio de Sanidad "más radiólogos via MIR" porque "son imprescindibles". "Este año nos llegan 35, pero nos hacen falta bastante más", ha incidido Gómez, que ha anunciado una inversión para incorporar al sistema sanitario 45 aparatos de radiología digital entre TAC y resonancias.

En la conmemoración del Día Internacional de la Radiología 2023 organizada por la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) también han participado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdá; Xelo Angulo, concejala de sanidad del ayuntamiento de Xàtiva; el gerente del departamento de salud de Xàtiva y Ontinyent, Juan Manuel Campos; y la dirección médica y enfermera del hospital, junto a la jefa de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Lluis Alcanyís, la doctora Teresa Diago. Este área es pionera en la introducción, perfeccionamiento y difusión de la ecografía Doppler.

Para Diago, el premio obtenido el año pasado "ha supuesto una puesta en valor del trabajo que se realiza en nuestro centro". "No debemos olvidar que es un hospital comarcal con mayores dificultades en la realización de nuestro trabajo diario", ha apuntado la doctora. "Desde hace muchos años, en nuestro servicio se viene utilizando este tipo de técnica para el diagnóstico no invasivo de la patología vascular. De hecho, son muchos los residentes de otros hospitales, sobre todo de la Comunitat Valenciana, los que han pasado por nuestro servicio para el aprendizaje de esta técnica. Nosotros solo quisimos poner al servicio de aquel que quiera utilizarlo un manual básico con los conceptos que creemos imprescindibles, y basados en nuestra experiencia, que sirva para aclarar dudas en el aprendizaje de esta técnica”.

"Excelencia" fuera de las grandes ciudades

El acto en Sant Domènec ha estado presidido por la presidenta de la SERAM, la Dra. Asunción Torregrosa Andrés, junto a la vicepresidenta, la Dra. Milagros Otero García y la responsable de estrategia, la Dra. Elena Parlorio. Con la celebración del acto fuera de la capital la SERAM quiere aumentar la visibilidad sobre la gran labor asistencial que se realiza en hospitales generales que dan cobertura a una provincia, y la excelencia con la que se trabaja fuera de las grandes ciudades en la especialidad de radiología.

Este año desde la European Society of Radiology (ESR) propone el tema “Radiólogos y Técnicos acompañando al paciente”. Sin duda un lema que apunta a la necesidad de estar el equipo completo acompañando al paciente. Y en esa línea, la Dra. Diago destaca “la importancia de no perder la humanización de cara a los pacientes, que cada uno de los profesionales de un servicio de Radiología debe intentar ser más visible de cara a los pacientes para poder realizar su función con la mayor empatía y cariño posible”.

Además, la Dra. Diago comenta que “para intentar conseguir la excelencia en nuestro trabajo hay que tener en cuenta que es gracias a todos y cada uno de los profesionales que forman parte de los equipos de los servicios de Radiología, ya que sin la ayuda, participación y dedicación de cada uno de ellos no sería posible realizar nuestra misión de forma correcta”.

La radiología ya no solo es un servicio central en la atención sanitaria, la especialidad es una actividad indispensable en la sanidad, ya que el 80% de los diagnósticos y muchos tratamientos pasan por nuestra intervención y hay que dar visibilidad a nuestro trabajo ante los pacientes y médicos de otras especialidades.