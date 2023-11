El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024 da una de cal y otra de arena para Xàtiva y Ontinyent en infraestructuras judiciales y sanitarias. En la capital de la Costera la inversión total en el nuevo Palau de Justícia aumentan en 9,5 millones de euros, mientras que las actuaciones en el hospital Lluís Alcanyís y el nuevo centro sanitario de la zona este se reducen en 16,5 y 4,3 millones respectivamente. En Ontinyent, por su parte, en 2024 concluirán las obras del nuevo hospital, con los últimos 10,7 millones de euros de la obra, mientras que la reforma de los edificios judiciales, con un coste total de 12,4 millones de euros, concentra solo 532.950 euros en las cuentas autonómicas del próximo año, posponiendo el grueso de la inversión a 2025 y 2026, con 7,8 y 4 millones de euros para esos dos últimos años. Xàtiva recibirá en 2024 una inversión de 32,1 millones de euros de la Generalitat Valenciana y a Ontinyent llegarán unos 26 millones de euros.

El nuevo Palau de Justícia de Xàtiva, que se construirá en una parte del antiguo Convent de Santa Clara, pasa de una inversión de 16.503.000 euros que se barajaban en los presupuestos de 2023 a los 25.982.870 euros que contempla de coste total el borrador del presupuesto autonómico de 2024. Un incremento de 9,5 millones de euros, aunque las próximas cuentas del Consell destinan 2.861.210 euros. El grueso de la inversión se reserva para los años 2026 y 2027, con 8.897.170 euros y 10.929.360 euros, respectivamente. En 2025 se destinarán cerca de 3,3 millones.

En Ontinyent, por su parte, la reforma de los edificios judiciales contará con un coste total de 12.436.460 euros, pero los presupuestos del próximo año destinan 532.950 euros. Para 2025 llegarán, según la previsión de los presupuestos del Consell, 7,8 millones de euros y en 2026 los restantes 4.052.260 euros.

Las dos grandes obras esperadas en Ontinyent, la regeneración arquitectónica de la zona de la Cantereria y las actuaciones previstas en el centro histórico de la Vila quedan atendidas en las cuentas autonómicas del próximo año y para 2024 la creación de un parque inundable en el barrio de la Cantereria contará con 508.900 euros. Por su parte, para las actuaciones de renovación urbana en la Vila, Ontinyent dispondrá de una partida de 1.328.410 euros.

La inversión sanitaria en Xàtiva disminuye respecto a la previsión de los presupuestos de 2023. Así, la ampliación del hospital Lluís Alcanyís, con un coste total de 17,5 millones de euros, apenas recibe un millón en 2024 y no se consignan inversiones para el resto de la legislatura, ya que en los tres próximos años no se contemplan más anualidades. El hospital de día oncológico recibirá el próximo año 3.000 euros. La construcción del nuevo centro de salud previsto en la zona este de la capital de la Costera, junto al colegio infantil Teresa Coloma, también ve mermado el importe previsto en los presupuestos del nuevo gobierno popular de Carlos Mazón. La obra, con un coste total de 4,5 millones, se reserva para la próxima legislatura, ya que en los presupuestos de la Generalitat del próximo año solo se destinan 182.000 euros, para la redacción del proyecto, y en las tres siguientes anualidades, hasta 2027, no aparece ninguna consignación económica. Ontinyent liquidará en 2024 la inversión prevista en el nuevo hospital, con los últimos 10,7 millones previstos, y además, como adelantó este periódico, el plan de montaje contemplará otros 10 millones de euros, también presupuestados en las próximas cuentas autonómicas. En cambio, la reforma del actual hospital para convertirlo en un centro sanitario de crónicos no ha sido contemplada en las próximas cuentas autonómicas.

En materia de sanidad, en las cuentas de la Generalitat Valenciana destacan también los 150.000 euros que se invertirán el próximo año en la construcción del centro de salud de Quatretonda -el total del coste previsto-, así como los 150.000 euros para la ampliación del centro de salud de Bocairent, que ya se contemplaba en los presupuestos de 2023. Esta ampliación cuenta con un coste total de 1.650.000 euros, reservando para 2025 una inversión de un millón de euros, y medio millón en 2026.

El Consell mantiene para 2024 los 699.580 euros para las obras de rehabilitación del Real Monasteri de Santa Clara para la creación del futuro Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC) de Xàtiva, una inversión ya presupuestada en las cuentas de 2023. También se mantienen los 30.000 euros previstos en 2023 para la redacción del proyecto de Sant Domènec en la capital de la Costera. La vía verde que une la Costera y la Ribera también se mantiene en los presupuestos. Así, el itinerario ciclopeatonal entre Xàtiva y Carcaixent, una obra ya en ejecución, recibe en 2024 un importe de 1.476.100, la inversión pendiente para esta actuación. Por contra, la intervención prevista en la carretera CV-567 entre Xàtiva, Cerdà y Vallés ha quedado apartada en las próximas cuentas autonómicas y el Consell no prevé ninguna inversión el próximo año para esta actuación. Sí que se mantienen las actuaciones previstas en los planes autonómicos Edificant y Convivint, y Xàtiva contará en 2024 con una anualidad de 900.000 euros para el centro La Costera, otros 830.259 para el colegio Attilio Bruschetti y 1.011.925 euros para el futuro centro de día de la ciudad.

En Canals, los presupuestos del Consell contemplan para 2024 una inversión de 5.558.010 euros de los 9,6 millones previstos para la construcción del nuevo IES Francesc Gil. Este 2023 han comenzado las esperadas obras, demandadas desde hace más de cuatro décadas, con la demolición del antiguo instituto. El nuevo se construirá en la misma parcela que ocupaba el antiguo.

En Ontinyent, el Pla Edificant contempla 8,5 millones de euros para el IES l’Estació; 2 millones para el CEIP Martínez Valls; medio millón de euros para el CEIP Bonavista; otro medio millón para el Conservatori de Música; y medio millón para el CEIP Vicent Gironés. El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, agradecía ayer “el apoyo de la Generalitat en acciones que son transformadoras de la ciudad, fruto de proyectos muy trabajados por el gobierno de Ontinyent y que estamos pudiendo ejecutar con ayuda de otras administraciones, como la propia Generalitat, la Diputació, el Gobierno de España y la Unión Europea a través del programa Edusi”. Rodríguez destacaba que las inversiones contempladas en los próximos presupuestos autonómicos son “mejoras de gran calado que van a continuar adelante y para las que agradecemos la seriedad y buena predisposición que está mostrando el nuevo gobierno autonómico”.

746.660 euros para la redacción del desdoble de la CV-60

En materia de infraestructura viarias destaca la autovía CV-60 entre l’Olleria y Gandia, la inversión más esperada en la Vall d’Albaida desde hace décadas, que cada año cuenta con partida en los presupuestos -en 2023 figuraban 405.000 euros para la redacción del proyecto-, pero que no llega a materializarse. En las cuentas de 2024 la redacción del proyecto para la construcción de la duplicación de la CV-60 se divide en tres partidas, para tres tramos diferenciados. Así, el tramo 1 entre l’Olleria y la CV-62 dispondrá el próximo año de 316.810 euros para la redacción del proyecto; el tramo 2, entre la CV-62 y Castelló de Rugat contará con 134.720 euros; y el tramo 3 entre Castelló y Terrateig tendrá una anualidad de 295.130 euros.

El nuevo acceso a Bellús por el norte de la carretera N-340 vuelve a dilatarse en el tiempo y de los 160.000 euros de coste estimado, en 2024 llegarán 10.000 euros. El grueso de la inversión se reserva para el 2025, cuando se contempla una anualidad de 150.000 euros. En materia de infraestructuras, los presupuestos de 2024 incluyen 15.000 euros para la mejora de la seguridad vial en la carretera CV-590 de Enguera. Una obra, con una inversión global de 1.015.000 euros, que contempla la construcción de una rotonda y la mejora de los accesos, que se reserva para 2025, con una anualidad de 1 millón de euros. Los presupuestos autonómicos también atienden la mejora de la seguridad vial en la carretera de Alcoi en Albaida, con los 341.650 euros previstos para esta obra entre la calle Verge del Remei y la avenida Fora-Fora.

El Consell destinará en 2024 10.000 euros de los 300.000 previstos para la construcción del embalse de Otos, Bèlgida y Carrícola; el estudio de soluciones para actuaciones de defensa contra avenidas en Moixent recibirá otros 10.000 euros; igual que la redacción del proyecto interceptor de pluviales de Vallada, que cuenta con un coste total de 210.000 euros. Otros 10.000 euros se destinarán en 2024 al abastecimiento entre pozos en la Pobla del Duc. La actuación contempla un importe total de 560.000 euros.