Adrián Martínez nació hace 23 años en Enguera, un pueblo perteneciente a la comarca de la Canal de Navarrés. Tras completar el Grado de Administración y Dirección de Empresas, hizo las prácticas en una firma del puerto de València, donde estuvo trabajando tres años. Sin embargo, se dio cuenta de que necesitaba «cambiar de vida». Y vaya sí lo ha hecho: «Fue en julio de 2022. Estaba agotado mentalmente por un trabajo que no me apasionaba y un ciclo interminable, con falta de motivación y emoción. Era un estilo de vida que no correspondía a lo que realmente quería hacer», expuso ayer a Levante-EMV.

Así, decidió que iba a recorrer el mundo a lomos de su furgoneta camperizada: «Era una afición convertida en pasión que cada vez me gustaba más y de la que solo podía disfrutar algún fin de semana y durante mis escasos 28 días de vacaciones. Así que pensé que era el momento de buscar nuevas experiencias y de enfocar mi vida a lo que realmente me gustaba y quería vivir, que era descubrir mundo». Influencia del Covid Como ocurrió con mucha gente, el giro de 360 grados a la vida humana registrado por la llegada del Covid cambió el pensamiento de este aventurero valenciano:«Si la pandemia trajo algo bueno fue que a mí me sirvió para meterme en este mundo de la adaptación de vehículos. Mi padre tenía una furgoneta a la que ya no le daba ningún uso y decidimos camperizarla. Entre mi padre —que es un manitas— y yo —que estudié en todo momento toda la camperización— adaptamos una primera furgoneta, que más tarde vendimos. Este proyecto nos sirvió para ganar experiencia y algo de dinero para hacer el vehículo que tenemos hoy en día, mucho más completo y funcional». Adrián y su padre tardaron unos seis meses en transformar la segunda furgoneta y estima que se habrá gastado unos 10.000 euros en el proyecto. El vehículo fue trasladado en barco a Uruguay, donde este joven enguerino se encuentra ya en ruta hacia Alaska. Adrián se decidió por recorrer el continente americano, con la Patagonia como destino preferente:«Siempre he tenido claro que quería ir a la Patagonia, tanto en su lado argentino como chileno. Quería ver glaciares, subir montañas, bosques, lagos, estepas, refugios… Es un sitio que me cautiva, imagino, por la belleza y el significado emocional que tiene para un montañero». Ahora, se encuentra en ruta desde Uruguay hasta Alaska: «Es una ruta que había soñado viendo los vídeos de YouTube de todos estos viajeros, de Ushuaia hasta Alaska. Y mira tú por donde que esta ruta pasaba o podíamos hacer que pasara por la Patagonia, Vino todo rodado». Consultado sobre si cree que tendrá imprevistos, ya está prevenido:«Seguramente sí los haya. De hecho, ya han habido problemas durante el viaje de ida y también ahora que estoy en ruta... Han habido y hay muchos momentos de cansancio, de incertidumbre y de enfrentar desafíos imprevistos. Hay y habrá momentos de soledad al viajar solo. Dejarlo todo para viajar por el mundo en camper sin fecha de vuelta no es un camino de rosas, pero la recompensa supera el resto».