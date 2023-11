El jugador de baloncesto de Ontinyent Gonzalo Amador Gandia ha anunciado su retirada del deporte y del Club Martínez Valls Bàsquet de Ontinyent al que ha estado ligado durante 26 años. El Ontinyent CB y el propio jugador han anunciado la retirada, por la que Amador dejará de formar parte del Eset Ontinet masculino de liga EBA. El motivo, según explican, es laboral, por “una gran oportunidad que se presenta en el futuro del ontinyentí”. El partido del Eset disputado el pasado 4 de noviembre ante el SCD Carolinas fue el último para Amador.

El ya exjugador de baloncesto ha escrito una carta abierta al Ontinyent CB y a la afición en la que explica que “después de 26 años formando parte de esta familia y estimando el baloncesto, ha llegado el momento de poner fin a una etapa. Ya no vestiré la camiseta del Eset Ontinet. Un crecimiento en el ámbito laboral hace incompatible continuar dando el 100% de mí al equipo. Este club no se merece otra cosa y yo tampoco sé hacer las cosas de esa manera”, afirma Amador, quien expresa su agradecimiento al club y apunta que la retirada no es un adiós definitivo y que seguirá atento a la trayectoria del equipo. “Esto no es un adiós, es un gracias. Gracias a ese club que me acogió cuando solo era un niño y me ha acompañado en cada paso de mi vida. Gracias a todos los compañeros, entrenadores y directivas con las que he creado esta familia. Porque el Martínez Valls, el Ontinyent CB, es mi gente. He dado siempre lo mejor de mí y he intentado también transmitir todo lo aprendido durante estos años a las nuevas generaciones que iban detrás. Me continuaréis viendo en cada actividad del club, en cada partido en el Fernando Rubio, porque el Eset Ontinet continuará siendo mi equipo y el Ontinyent CB mi casa”.

El club también ha mostrado su agradecimiento al jugador y destacan “todo el trabajo, sacrificio, dedicación y lealtad que ha mostrado Gonzalo durante todos estos años”. El Ontinyent CB afirma que “Gonzalo Amador es el ejemplo vivo de todo aquello por lo que trabajamos. Es un orgullo que forme parte de este proyecto”, expresan desde la entidad deportiva, que desea al ya exjugador de baloncesto “la mejor de las suertes en este nuevo camino que inicia, con nuevos proyectos e importante para su futuro. No diremos adiós, porque sabemos que se cierra una etapa, pero continúa otra”, concluyen desde la junta directiva del Ontinyent Club de Bàsquet.