La jornada para los equipos de la Vall d'Albaida que militan en la Tercera Federación será dominical. El Atzeneta visitará al Castellón B y el Ontinyent 1931 recibirá en casa al Villarreal C. Los de Berna Ballester diputarán la jornada en el campo municipal Javier Marquina de Castelló este domingo a las 12 horas. El encuentro en tierras castellonenses estará dirigido por Rafael Bueno Miralles, asistido en las bandas por Iván Vidal García y Cristian Alejandro Naranjo Arango. El técnico setabense podrá volver a dirigir a los suyos tras cumplir sanción que lo ha tenido en la grada las últimas dos semanas, por la expulsión que sufrió ante el Rayo Ibense. En cuanto a los jugadores disponibles del cuadro taronja tan solo Borja Encada se pierde el encuentro por unas pequeñas molestias musculares.

El Atzeneta quiere aprovechar la dinámica positiva de las últimas semanas, en el último partido se impuso con autoridad al CD Acero (4-1), y quiere aprovechar la inercia para mantener el segundo puesto de la clasificación. Ante ellos, el filial albinegro, dirigido por Alejandro Jiménez, llega al choque tras imponerse al Athletic Club Torrellano (1-2) siendo los decimosegundos clasificados con 12 puntos, con tan solo 3 de ventaja respecto al colista. Ambos equipos buscarán la victoria, los locales para coger aire en la zona media de la tabla y los visitantes para afianzarse en los puestos de privilegio.

El choque de la tarde a las 17 horas en el Clariano será uno de los que cierren la jornada del grupo sexto de la Tercera Federación, con la dirección del colegiado Alejandro Martínez Ibáñez, asistido en las bandas por Pedro José Martínez Rivera y Juan José Donate Robles. Los de Roberto Bas en conjura con su afición quieren volver a sumar de tres. El inicio de liga del conjunto de la capital de la Vall d'Albaida fue prácticamente perfecto, llegando a ostentar el liderato, pero en las últimas tres jornadas los resultados no han acompañado a los blanc-i-negres donde han sumado un empate y una derrota, la última, la pasada jornada ante el Elche Ilicitano (2-1). El filial groguet que dirige Jandro Castro es el decimosexto clasificado con diez puntos y con una dinámica negativa de resultados. Llega a la fecha tras empatar con el Jove Español (1-1). El minisubmarino es un equipo joven con ADN de cantera con una idea de juego muy definida y que seguro que buscaran dar la sorpresa en el Clariano. Los locales con el apoyo de su afición quieren volver a sonreír. El partido ha sido designado Día del Club y las entradas para los socios será a 5 euros en general y 10 euros en tribuna y lonja. Los no socios pagarán 10 euros en general y 15 en tribuna y lonja. Los menores de 16 años no pagarán entrada.