Horarios poco habituales en la decimotercera jornada de liga para los equipos de la Vall d'Albaida. El Atzeneta recibe en la mañana de este sábado al Soneja, por su parte el Ontinyent 1931 deberá esperar hasta el miércoles para medirse al Silla CF en el campo Vicent Morera.

A las 11:45 horas echará a rodar el balón en el Regit, en un encuentro que estará dirigido por Manuel José Muñoz Mendiola, asistido en las bandas por Jaime Selvas Vicente y Alejandro Pomares Murphy. Los de Berna Ballester llegan al choque tras no poder pasar del empate la pasada jornada con el Castellón “B” (0-0). Actualmente, son terceros con 23 puntos, a un punto del segundo clasificado, el Jove Español, y a ocho unidades del líder, el Elche Ilicitano. El técnico setabense no podrá contar con Borja Encada, que se encuentra en el tramo final de recuperación de unas pequeñas dolencias musculares. Tampoco estará disponible, Brandon, que en los últimos días no ha podido entrenar con el grupo por un proceso vírico.

El CD Soneja visita el templo taronja siendo noveno clasificado con 17 puntos, actualmente una zona tranquila de la clasificación. Los castellonenses son recién llegados a la categoría y su adaptación ha sido buena tal y como reflejan los resultados, a pesar de que en las últimas cinco jornadas han sumado una victoria, un empate y tres derrotas. El equipo dirigido por Ramón Llopis cuenta en sus filas con jugadores que conocen muy bien el fútbol valenciano y con larga experiencia en la categoría y categorías superiores como Boix o Alberto Tendillo.

Un duelo para que los visitantes sigan buscando la tranquilidad de la clasificación y para que los locales sigan enganchados en la parte alta de la tabla. Además, será un partido en el que los de Berna Ballester querrán terminar con buenas sensaciones para afrontar una nueva cita histórica que tendrá lugar el martes 5 de diciembre, a las 19 horas, en el Clariano, donde recibirán al Getafe CF del técnico valenciano José Bordalás.

El Ontinyent 1931 cuenta con más días de preparación para el duelo de la jornada liguera que los enfrenta al Silla CF. El partido se jugará el miércoles 6 de diciembre a las 12 horas en el campo Vicent Morera.