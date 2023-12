¿Cuáles han sido sus primeros pasos al frente del Consorcio?

Estas dos primeras semanas están siendo muy provechosas porque me estoy poniendo al día de la situación del Consorcio. Hemos tenido un par de reuniones con los técnicos y hemos diseñado una agenda de trabajo para los próximos meses. La falta de personal y la baja de la gerente comportan tenerle que dedicar mucha atención para poder impulsar todos los proyectos que estaban paralizados. Nuestro plan de gestión aún está muy en pañales.

Han pasado más de 10 años y seguimos sin plantas propias de tratamiento y eliminación.

Es incomprensible. Se ha perdido mucho tiempo, se ha hecho mucha gestión administrativa, pero no es suficiente. Cuando te comparas con otros planes zonales y consorcios, piensas ¿si los demás lo han hecho por qué nosotros no? Los costes de transporte de nuestros residuos desde el territorio del COR a otros territorios y plantas comportan más de 3 millones de euros que no nos podemos permitir. Pagamos precios elevados a otros consorcios, dependemos de terceros y eso no hipotecan día a día. El objetivo es empezar cuanto antes a construir la infraestructura necesaria para la valorización de las toneladas que realmente necesitamos. Entiendo que es complicado elegir ubicación, pero la tecnología que tenemos ahora permite construir plantas que minimizan impacto ambiental y las molestias. Estamos en el siglo XXI, no es como hace 50 años.

La gente suele seguir asociando el COR a una tasa que no deja de subir año tras año...

Continúa subiendo porque no tenemos otro remedio y seguirá subiendo porque mientras no dependa de nosotros, sino de terceros, al no tener las plantas adecuadas, estamos sometidos a convenios y negociaciones. Por eso es tan importante que haya consenso, que trabajemos todos a una por nuestros ciudadanos y nos olvidemos de sensibilidades ideológicas porque el sentido común tiene que estar por encima de cualquier cosa. De cara a 2024 se prorroga la ordenanza de este año, pero voy a trabajar para que el tope sea la tasa que pagamos ahora. Ya está bien. Vamos a intentar mantener el recibo conforme está.

¿Va a mantenerse la planificación dibujada en los últimos año, con varias plantas comarcales?

Vamos a revisar el proyecto de residuos del COR. Lo que se ha hecho hasta ahora va a respetarse, vamos a darle continuidad siempre y cuando sea posible porque el escenario en estos momentos es muy malo: solo tenemos dos plantas de biorresiduos con la ubicación clara, que son la de la Canal y el Valle de Ayora, y aún ni eso, porque Ayora aún no ha podido poner a disposición del Consorcio los terrenos para construirla y eso comporta mucho retraso en la ejecución. Lo más importante no son dos plantas de biorresiduos que valoricen 3.000 toneladas, sino qué hacemos con las 125.000 toneladas de más que tenemos sin ubicación. Ese es nuestro gran reto.

¿También hará falta una planta de eliminación?

Hace falta una planta de eliminación, un vertedero, 5 plantas de biorresiduos y una planta para voluminosos y restos de construcción y demolición. Tenemos que cumplir la ley de residuos, pero no obviemos que tenemos un contrato con una empresa desde hace muchos años que habrá que impulsar. Estamos aún en años transitorios, lo que en principio iba durar tres o cuatro años está durando diez y no podemos permitir esta situación.

La relación con la concesionaria Vytrusa no ha sido pacífica.

Es una lástima que estemos continuamente en un proyecto judicializado, vamos a intentar desatascar eso porque no tenemos más remedio que portarnos bien y entendernos con la empresa, sobre todo porque tenemos un contrato y cada uno tiene que comenzar a cumplir su parte.

Las cifras de reciclaje no terminan de despegar en muchos municipios...

Por eso es tan importante la educación, la pedagogía y la concienciación. Con la cantidad de años que llevamos haciendo campañas y la estrategia de ecoparques móviles, aún así todos los esfuerzos no han servido para estar donde nos gustaría. En 2022, el 55% de nuestros residuos tienen que estar reciclados. No podemos perder más tiempo. Hay que revisar el proyecto de comunicación y pedagogía.

Bellús paga el recibo del COR más barato tras lograr un gran aumento del reciclaje. ¿Cuál es el secreto?

Hemos conseguido un 80% de recogida selectiva. Llevamos 3 años (con un proyecto de contenedores con apertura de tarjeta) y aunque no se puede proyectar el ejemplo de Bellús al resto del territorio COR porque no es lo mismo un pueblo pequeño que grande, la estrategia es la misma: educación, pedagogía y darle herramientas al ciudadano, porque cuando le explicas y lo haces partícipe de este proyecto se implica. Tal vez no llegamos lo suficiente a cada uno de los hogares. Tenemos que establecer una estrategia en común entre consorcios, ayuntamientos y la empresa para poner herramientas y que el ciudadano tenga el hábito de reciclar. Una propuesta que he hecho es organizar jornadas en las que nos pongamos a trabajar los técnicos del COR y del resto de administraciones para crear un feedback y ver cómo podemos aprender y mejorar. Tiene que haber mucha comunicación para que la ciudadanía entienda qué hace el COR y por qué funciona.

Los ayuntamientos deben apostar por sistemas de recogida más eficientes, pero el cambio de modelo se retrasa.

Se va a retrasar porque la recogida de la basura orgánica no se puede hacer, ¿dónde la llevamos? No tenemos planta. Nuestros residuos recorren 300 kilómetros y vamos a revisar los convenios que tenemos firmados con otras plantas en las que las toneladas de orgánica que hay negociadas no son suficientes para acoger toda la basura orgánica que genera el territorio del COR.Esta es la fracción más complicada, se tiene que valorizar en origen y por eso necesitamos las plantas ya.

Uno de los problemas que no hemos hecho bien es imponer, no hay que imponer un modelo.

¿El COR va apoyar el sistema de recogida puerta a puerta y el cinco contenedor?

El COR se tiene que preocupar de la valorización y de que a la planta llegue el porcentaje y los objetivos que tenemos marcados por Europa y la ley. La competencia en materia de recogida es de los ayuntamientos o mancomunidades en las que la tienen delegada. El COR no va a recomendar uno o otro sistema, es la ley la que recomienda implantar sistemas de recogida eficientes y el PIR habla de que estos no son los contenedores abiertos, sino las áreas de aportación, los contenedores cerrados o el puerta a puerta, pero cada municipio tiene escoger lo que es lo mejor y más cómodo para ellos junto a sus vecinos. Uno de los problemas que no hemos hecho bien es imponer, no hay que imponer un modelo. Qué sencillo sería que todos los vecinos salgan con la bolsa separada de casa, todos estos sistemas encarecen la recogida y eso lo pagan los ciudadanos. Es tan importante hacer pedagogía que el éxito depende de cada uno de nosotros. La recogida tiene que venir regulada por el plan de gestión local de residuos que aprueba ayuntaimento en pleno y cuando se pone en marcha se realizan jornadas de participació n y comunicación, pero tal vez no llegamos a todo, por parte de la ciudadanía quizás también deberíamos reflexionar al respecto, ¿lo estamos haciendo bien? Si conseguimos el equilibrio entre ciuadanía, ayuntamiento y empersa todo irá super bien pero si una parte de las cuatro patas flojea, los fundamentos no están seguros. Vamos a centrarnos en los pilares fundamentales para llevar adelante este proyecto adelante.

¿Cómo pretende lograr el consenso por el que aboga?

La junta gobierno está pensada para integrar a todos los partidos sin dejar de lado las elecciones de mayo. Compromís tiene dos vocales, PSPV cuatro (una vicperesidencia ydos vocales) y el PP cinco (dos vicepresidenciias y tres vocales). Por desgracia con el tema de la basura se ha creado malestar entre la ciudadanía, pero estoy segura de que no va a pasar, porque todos venimos a trabajar y esto me alegra mucho porque nos preocpuamos de lo que realmente nos tiene que preocupar. No podeoms perder el tiempo apagando fuegos.