Nueva York es una de las urbes más cosmopolitas del planeta. También conocida como «la gran manzana», «la ciudad que nunca duerme» o la «capital de los rascacielos» es una de las metrópolis con mayor movimiento cultural del planeta. Y es el destino escogido por el anticuario setabense Luis Llorens (Xàtiva, 1995) para formarse. Llorens ha pasado el último mes entre los fondos de la Hispanic Society, una de las entidades culturales de mayor renombre de la localidad americana. Fundada en 1904, la «Hispanic Society of America», mantiene su sede en el barrio de Washington Heights. Entre sus amplios fondos destacan las pinturas de Joaquín Sorolla, ya que el magnate Archer Milton Huntington —fundador de la entidad— fue un destacado mecenas del autor valenciano. El experto nacido en Xàtiva colabora con la organización desde el año 2021. En 2023 ha viajado hasta Estados Unidos en tres ocasiones. Y el año que viene repetirá de nuevo:«Este año acudí en los meses de Enero y Mayo y ahora he estado todo el mes de noviembre. La principal razón del último viaje ha sido la organización de la gala anual, que ya ayudé a montar hace dos años. Había un programa de becas al que iba a adherirme pero no pude hacerlo al final por motivos personales, ya que falleció mi padre». Luis está al frente de Antigüedades Llorens, uno de los referentes del sector en la provincia de València. Una de las piezas de mayor renombre que ha vendido en los últimos tiempos es la cuna del rey Alfonso XII, que la reina Isabel II regaló a su presunto amante Enrique Puigmoltó y Mayans, noble nacido en Ontinyent.

Descendientes del amante de Isabel II adquieren la cuna del rey Alfonso XII «Acudo a la Society para formarme gracias a su extensa biblioteca. Los fondos del Museo son de una magnitud incalculable. Los conservadores son amigos míos y me abren todas las puertas, todo son facilidades», explicó el anticuario de la Costera. Llorens también reconoció que las estancias en Nueva York le permiten hacer contactos y estudiar transacciones:«Claro que he hablado sobre piezas en esta ciudad, hoy he cerrado en Xàtiva una venta con un cliente de allí. Ahora, todo esta muy globalizado y todo es más fácil, sobre todo con las cosas que son más móviles. Mover un mueble pesado ya es diferente, pero hay piezas que viajan sin problemas. Cada vez que acudo a Nueva York conozco a anticuarios o responsables de casas de subastas». «Yo creo que en Estados Unidos sí valoran las piezas, el cliente americano tipo es un cliente con conocimiento. Pero, esto es algo habitual. Ocurre lo mismo en España, donde trabajo. En la Society me formó, es una suerte colaborar con ellos», apostilló. Obras de todo tipo de artistas y manuscritos raros La colección de la Hispanic Society incluye obras maestras de El Greco, Velázquez, Rodríguez Juárez, Goya, Campeche, Arrieta, Sorolla, Orozco y Tàpies; esculturas de Pedro de Mena, Luisa Roldán y Caspicara y obras maestras en otros ámbitos de las artes decorativas. Las colecciones de su departamento de manuscritos y libros raros escritos en castellano se encuentran entre las más extensas de fuera de España.