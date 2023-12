El portavoz del grupo municipal socialista en Ontinyent, Jose Antonio Martínez, ha criticado "la imprevisión, una vez más del equipo de gobierno de Jorge Rodríguez, que ha dejado a las calles del barrio de Sant Rafael sin luces de Navidad". Desde el PSPV aseguran "es la primera vez que este barrio tan emblemático se queda sin luces y no nos parece ético ni suficiente, es un síntoma más de la improvisación a que nos tiene acostumbrado este gobierno local. Esta situación era evitable, había tiempo suficiente para prever lo necesario para garantizar la iluminación navideña, en todo el municipio”.

Para Martínez, "se trata de una auténtica chapuza, derivada de la improvisación del equipo de gobierno. Esta nueva chapuza se suma a la instalación tarde y mal de las luces de fiestas, que no se ha hecho en tiempo y forma, sino a toda prisa”.

Martínez ha recordado que en general la iluminación de la ciudad “es bastante escasa e inexistente en algunas zonas, como denuncian los propios vecinos; de hecho en las pasadas fiestas de la Purísima, muchos rincones de la ciudad estaban en penumbra ni tan siquiera luciendo como debiera las decoraciones instaladas, o algunos focos, en lugares donde se realizaban eventos o actividades con motivo de estas fiestas".

Desde el Grupo Socialista instan al Ayuntamiento "a replantearse la gestión de iluminación festiva. Sólo nos queda esperar, que esto no se vuelva a repetir, porque Ontinyent no merece un gobierno que no esté pendiente de estos detalles, mucho anuncio, mucha foto, asesores y buenos sueldos, pero poco trabajo”.