El PSPV de Albaida expulsará a la regidora socialista que ha apoyado la moción de censura que presentará el PP el lunes y que desbancará a Compromís de la alcaldía, tal como adelantó ayer este diario. Así lo ha confirmado el portavoz socialista municipal, David Palací, quien ha afirmado que “vamos a tomar medidas y vamos a expulsar a la regidora que ha dado su apoyo a la moción de censura y ha actuado de forma unilateral, al margen de la estrategia del partido”, aseguraba Palací a este diario.

La concejala del PSPV Cristina Vila ha firmado la moción de censura que ha impulsado el Partido Popular de Albaida. El voto favorable de la edil socialista permite a los populares, con 6 ediles, logren la mayoría absoluta de 7 votos para que la propuesta salga adelante. El portavoz popular, Juan Carlos Roses, confirmó a este diario que el lunes tienen previsto presentar la moción, después de atar la firma de la regidora socialista, con la que consiguen la mayoría necesaria para aprobar la moción.

El portavoz y líder socialista de Albaida muestra su descontento con la decisión de la regidora de unirse al PP en la moción de censura y critica la decisión de Cristina Vila, que según Palací “ha actuado de forma unilateral, al margen de los designios del partido. Ha apoyado la moción sin que los socialistas nos hubiéramos reunido para tratar la situación, sin que nos hubiéramos sentado a hablar de ello”, aseguraba el líder socialista, que calificaba la acción de Vila de "traición". Por ello, el PSPV expulsará a Vila del partido, aunque el líder socialista explica que la regidora avaló la moción después de presentar su renuncia como militante socialista.

El PSPV ha condenado la actuación de Vila, “estamos totalmente en contra, condenamos el acto de esta regidora, que no ha seguido la línea del partido”, manifestaba David Palací. Tras las elecciones del pasado 28 de mayo y la conformación de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, el PSPV, Compromís e Izquierda Unida firmaron un pacto por el que se comprometían a facilitar alcaldías de estos partidos y a no dar votos y apoyos a candidatos de otros partidos, ajenos a ese pacto. En esta línea, David Palací aseguraba que “el PSPV no ha apoyado la moción de censura ni la apoyará. Somos un partido de izquierdas y no vamos a facilitar un gobierno del PP. No vamos a abrir las puertas del gobierno del ayuntamiento de Albaida a los populares”, insistía en declaraciones a este diario.

Compromís gobierna en minoría en Albaida, con cuatro regidores, después de que el PSPV rompiera el pacto de gobierno con los valencianistas, al negarse una regidora de Compromís a firmar ese pacto de gobierno, acordado tras las elecciones y antes de la toma de posesión de la nueva corporación municipal en junio pasado. Los tres ediles socialistas abandonaron el gobierno en octubre pasado y en noviembre el PP aludió a una posible moción de censura ante “la paralización municipal”. Una moción que se ha consumado ahora tras el apoyo de la regidora del PSPV. El líder socialista reconocía contactos con el PP sobre la situación del consistorio. “Los populares nos dijeron que estaban dispuestos a hablar para mejorar Albaida. Y los socialistas, en ese sentido, estamos dispuestos a hablar con todos por el bienestar del pueblo, pero una cosa es hablar sobre aspectos de la gestión municipal y otra muy diferente apoyar una moción de censura”, explicaba Palací, que ratificaba el voto negativo del PSPV a esa propuesta. El portavoz del PP manifestó anteayer a este diario que buscaban el apoyo total de los socialistas y no solo el de una regidora, y que para ello tenían previsto reunirse estos días con el PSPV para recabar ese respaldo. Las declaraciones de Palací sobre el rechazo de los socialistas a la moción de censura cierra ahora las puertas a esas posibles negociaciones.