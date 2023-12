La planta solar fotovoltaica de casi 20 megavatios (19.978,20 kWp) que promueve una empresa en Castelló de Rugat da un paso adelante en el camino de la ejecución del proyecto con la apertura de la fase de información pública del plan del estudio de integración paisajística de la mercantil Polux Ventura Energy SL, impulsora de la construcción del parque solar. Una planta fotovoltaica que, como ya informó este diario hace un año, afectaría a tres yacimientos romanos de la localidad de la Vall d’Albaida: el de Marxillent y los de Marxilent I y II, identificados en una prospección arqueológica llevada a cabo por la dirección general de Patrimonio de la Conselleria de Cultura. El ayuntamiento ha anunciado ahora la fase de información pública del plan de participación pública del estudio de integración paisajística de la planta fotovoltaica.

Con este nuevo trámite, se somete a información pública el plan del estudio paisajístico por el plazo de 30 días hábiles, a contar desde este pasado jueves, 14 de diciembre, cuando el anuncio fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. En este periodo, las personas y entidades que lo consideren pueden formular alegaciones o reclamaciones al proyecto. La planta solar ocuparía medio centenar de parcelas en suelo no urbanizable, parcelas agrarias, ubicadas en las partidas de La Torre, el Pinar y Marxillent, al oeste del término municipal de Castelló de Rugat. El expediente de la planta solar fotovoltaica puede consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castelló de Rugat y en la página web municipal (www.castellorugat.es).

La empresa Polux Venture Energy SL, radicada en Madrid, inició la tramitación hace más de un año, con la presentación de los permisos para la instalación del parque fotovoltaico, que ocuparía unas 45,60 hectáreas de la localidad de la Vall d’Albaida. Se instalarían 30.270 paneles solares. El proyecto incluye una subestación 66/33 kV, así como una infraestructura de evacuación de la energía a través de un trazado subterráneo de media tensión con seis centros de transformación que conectarían con la línea eléctrica Alzira-Alcoi.

La planta generará una afección directa a tres yacimientos romanos de Castelló de Rugat: el de Marxillent y los de Marxillent I y II, identificados en unos trabajos arqueológicos realizados por el área de Patrimonio de la conselleria. Además, también afectaría, de manera indirecta, a otros tres yacimientos arqueológicos, en el Campo de la Carrasqueta, El Pinar y La Torre. Ante ello, Patrimonio condicionó los permisos para la planta solar a que se realicen, antes de la ejecución de las obras, sondeos arqueológicos en cuatro parcelas, unos sondeos que definan las características y extensión de los yacimientos. La empresa promotora asumía estos trabajos en su proyecto, para “evitar afecciones” a estos bienes patrimoniales y la conselleria requería “un control y seguimiento arqueológico intensivo” por parte de técnicos especializados. Además, Patrimonio también instaba a la mercantil a respetar los bienes etnológicos emplazados en el área de actuación de la planta, entre ellos casetas de labranza y pozos de una antigua fábrica de ladrillos. Unos bienes etnológicos ubicados en una zona “de gran riqueza cuyo patrimonio puede tener una afección directa”, apreciaba la conselleria en su informe. El proyecto de la firma radicada en Madrid cuenta ya con un certificado de compatibilidad urbanística del ayuntamiento y de los informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La planta solar promovida por Polux Venture Energy SL, una empresa de Madrid dedicada a la instalación, puesta en marcha y explotación de plantas para la generación de electricidad mediante energías renovables, se ubicaría cerca de otra planta proyectada en la localidad, a poco más de 1 kilómetro del parque de 29 megavatios que impulsa la compañía IM2 en unas 60 hectáreas en la zona de la Casa del Rector y Sarient, que también ha iniciado la tramitación. Desde el gobierno local de Castelló de Rugat dudaban de la viabilidad de las dos plantas solares, por la proximidad entre ellas y porque entre los dos proyectos suman más de 100 hectáreas, el 20% del suelo no urbanizable del término municipal de la localidad de la Vall. La normativa autonómica actual no permite una ocupación superior al 3%, por lo que el ayuntamiento considera que, ante esta normativa, los dos proyectos no podrían salir adelante.