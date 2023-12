Xàtiva descuenta 9.000 € de ayudas a cuatro asociaciones por gastos no justificados

El Ayuntamiento de Xàtiva ha descontado un importe de cerca de 9.000 euros de las ayudas concedidas a cuatro asociaciones comerciales y de restauración de la ciudad en 2023 por la falta de justificación de algunos gastos presentados a cobro por las entidades.

Los colectivos Adexa, Xacex, Gent del Mercat y Ahoxa resultaron beneficiarios de una inyección de 48.000 euros del consistorio (12.000 euros cada uno) en el marco de las subvenciones por concurrencia competitiva convocadas este año para financiar sus actividades destinadas a la dinamización comercial y económica de Xàtiva.

En julio, la corporación municipal adelantó a las asociaciones el 50 % de la financiación concedida (6.000 euros para cada una). Sin embargo, a la hora de justificar la cuantía que restaba por abonar de las ayudas, la comisión técnica de valoración municipal ha detectado diversos incumplimientos por parte de las entidades que han motivado la revocación de recibos presentados a cobro por valor de 9.560 euros.

Algunos de estos gastos denegados tienen que ver con servicios que en realidad se efectuaron en 2022, con lo que no tienen cabida en la convocatoria de este año. Otros están relacionados con actuaciones y actividades que el consistorio no considera subvencionables por no responder a la finalidad de las ayudas o por estar ya incluidas en otros convenios específicos de financiación, como el de la Fira Outlet, Adexauto, la Fira comercial del Barri Nord-oest o la Fira de Sant Joan. Es el caso del mural pintado por José Antonio Espinar en el Parc Sariers para la promoción del comercio local, por el que Xacex pasó una factura de 300 euros al consistorio o pagos por publicidad que quedan excluidos de las bases de las subvenciones. Otros recibos registrados directamente no van acompañados de justificantes de pago.

Por todo ello, finalmente el ayuntamiento ha acordado abonar a las cuatro asociaciones 39.239 euros de los 48.000 € aprobados inicialmente. Adexa sí ha conseguido justificar los 12.000 euros del importe concedido a principios de año, mientras que Xacex ha justificado correctamente 8.368 euros (de 12.000 €) y ha recibido 2.368 € (descontando el 50% que ya le fue adelantado). Gent del Mercat ha justificado 9.277 euros y ha recibido 3.277 euros y Ahoxa ha justificado 8.795 euros de los 12.000 concedidos.