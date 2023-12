Su nombre es Sergi Llácer, tiene 26 años y una prometedora carrera por delante. De momento, acaba de conquistar el premio a la mejor dirección en el festival más popular de cortometrajes de habla hispana en Internet, el Notodofilmfest, un trampolín para jóvenes que se dedican a la creación audiovisual.

"El Mondi es un personaje de la noche, un ser políglota y verborreico que, apoyado sobre su farola, espera a que una nueva víctima se aproxime". Esta es la sucinta sinopsis del plano secuencia de tres minutos y medio de duración con el que el setabense se ha ganado el favor de un jurado de excepción, de esos que hacen temblar a los concursantes, presidido por el cineasta Juan Antonio Bayona -director de ‘El orfanato’, ‘Lo imposible’, ‘Jurassic Park: El reino caído’, ‘Un monstruo viene a verme’ o ‘La Sociedad de la Nieve’– y compuesto por el director y guionista Javier Fesser –‘Campeones’-, la actriz Laia Costa –‘Cinco Lobitos’-, el productor Jaume Ripoll -cofundador de Filmin- y la actriz, directora y guionista Elena Martín.

La historia que rodea al galardón podría ser el material de otra película. Sergi, que ha pasado estos días navideños en su Xàtiva natal, cuenta que él no tenía ninguna intención de presentar el cortometraje a concurso, puesto que se encontraba en un momento de cierto desencanto con el mundo del cine, que comenzaba a sentir como excesivamente "hostil". Confiesa que se había distanciado un poco del séptimo arte después de llevarse alguna decepción. De hecho, aunque tras estudiar Bellas Artes se había centrado en la rama audiovisual, con la preparación de cursos de dirección y guion, últimamente Llácer se dedicaba sobre todo a los monólogos de Stand-up comedy.

Fue la actriz principal de la pequeña producción "El Mondi", Sil Mares, la que se encargó de subtitularla y enviarla al certamen en el que acabó recibiendo uno de los principales reconocimientos. "Sin ella hubiera sido imposible", remarca Llácer.

Llácer no tenía intención de presentar el trabajo a concurso, pero la actriz principal lo envió y el resultado brinda un "empujón" al creador para continuar en el cine

El trabajo premiado, que puede verse en Youtube, surge de una noche de improvisación de un grupo de actores y amigos -del que forma parte Llácer-, Silferser. "Estábamos rodando un corto distinto y por la noche salimos a improvisar para que nos diera el aire y alejarnos del proyecto. Repetimos y repetimos con una idea de partida hasta encontrar la fórmula ganadora", resume el director setabense, que sitúa el corto dentro de un movimiento cinematográfico -en el que fue introducido por la propia Sil Mares- bautizado como "comedia humanista". "Teníamos una especie de guion-escaleta, aunque los diálogos no estaban fijados e iban saliendo sobre la marcha", explica a Levante-EMV.

La filmación se hizo con una humilde cámara réflex con un micrófono enganchado, lo que entronca a la perfección con la filosofía del Notodo, un festival nacido hace más de veinte años para apoyar a jóvenes creadores capaces de plasmar buenas ideas hechas con medios rudimentarios en Internet. La banda sonora corrió a cargo de Alejandro Torres Soler.

Llegar y besar el santo

Sergi Llácer llevaba desde 2017 presentándose a concursos y había participado en otros cortos merecedores de premios, pero nada comparable al Notodofilmfest, el primer certamen a escala nacional en el que se alza con un galardón importante. Y eso que era la primera vez que participaba, lo que le da aún más mérito a la hazaña. "Prácticamente, ha sido llegar y besar el santo", subraya.

El reconocimiento permitirá al setabense grabar un nuevo trabajo con los medios de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), que se sumará a otros dos cortos que se encuentran ya en posproducción. "Ha sido un empujón para dar un giro de 180 grados y continuar en el cine cuando me lo iba a dejar", incide Sergi, a quien nunca se le olvidarán las palabras que intercambió con Javier Fesser -alma máter del Notodofilmfest- tras conocerse el palmarés del festival, en Madrid. "Lo que más ilusión me hizo fue poder hablar unos minutos con Fesser al final de la gala. Me dijo que no le quitaría ningún fotograma al corto. Le comenté que para mí era un referente y él me contestó que espera que dentro de unos años yo sea un referente para él. Fue un chute de serotonina", sentencia Llácer.