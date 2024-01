El jugador del Ontinyent Club de Bàsquet Pau Cerdà está disputando esta semana con la Selecció Valenciana el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebra del 3 al 7 de enero en Huelva. El jugador ontinyentí forma parte del combinado autonómico infantil que participa en la cita nacional. La provincia de Huelva acoge el Campeonato de España infantil y cadete, el primer gran evento del año del baloncesto base nacional. A lo largo de los cinco días se disputarán 220 partidos y participarán 19 federaciones autonómicas, 76 selecciones y casi 1.000 jugadores desde los 13 a los 16 años. Este campeonato encumbrará a las cuatro selecciones campeonas de España: infantil masculina y femenina, y cadete masculina y femenina.

Pau Cerdà juega con la Selecció Valenciana Infantil masculina, un combinado que aspira a competir por las medallas junto a otras grandes selecciones. El sistema de competición consiste en una primera fase de grupos con cinco grupos de cuatro equipos, excepto el E que tendrá tres. Se clasificarán para cuartos de final los dos primeros equipos de los grupos A, B y C y los líderes del D y el E. El equipo en el que juega el deportista del Ontinyent CB, el infantil masculino, ha quedado encuadrado en el grupo D, junto a las selecciones de Ceuta, Asturias y Castilla La Mancha.

El Infantil valenciano arrancaba la competición este miércoles, 3 de enero, contra el Ceuta, al que superaba por un amplio marcador de 51-1. El jueves por la mañana se enfrenta al Castilla La Mancha (11:30h.) y por la tarde (19:30h.) se medirá al Asturias.

La ronda de cuartos de final incluirá la novedad más atractiva de la competición de este 2024, en la que los dos primeros días decidirán los ocho mejores equipos del torneo, que jugarán ya en partidos de todo o nada, según remarca la Federación Española de Baloncesto (FEB). Así, se clasificarán los dos primeros equipos de los grupos A, B y C y los líderes del D y E. Además, habrá otro cuadro de cruces para dirimir los puestos del 9 al 16. En este cuadro estarán los tercer y cuarto clasificados del grupo A, el tercero del B y C y los segundos y terceros de los grupos D y E. Aparte, habrá un triangular para los puestos del 17 al 19, con los cuartos clasificados de los grupos B, C y D.

Desde el Ontinyent CB han felicitado a Pau Cerdà, por su participación en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Huelva. Pau ya fue convocado por el combinado autonómica para la concentración que tuvo lugar a finales de septiembre en Pedreguer. Tras esta concentración, y la gran actuación del jugador ontinyentí en la misma, la selección valenciana ha confiado en Pau para formar parte del equipo para esta cita nacional. “Enhorabuena, Pau. Te deseamos la mejor de las suertes y que, sobre todo, disfrutes de la experiencia”, han expresado desde el Ontinyent CB.

Además del infantil masculino con el que está compitiendo Pau Cerdà, la Federació Valenciana de Bàsquet también está presente en Huelva con las selecciones autonómicas cadete masculina y femenina y la infantil femenina. Este último combinado valenciano ha quedado encuadrado en el grupo D, junto a Baleares, Murcia y Ceuta. Las chicas del cadete femenino valenciano compite en el grupo B, con Aragón, Navarra y La Rioja; mientras que los chicos del cadete valenciano están en el grupo C, junto a Galicia, Extremadura y Melilla.