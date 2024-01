El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado que el ayuntamiento ha perdido una subvención de la Diputació de València para deportes valorada en 141.279 euros, por “la desidia y dejación de funciones de un alcalde que está más pendiente de las fotos que de gestionar”, según ha criticado el portavoz popular, Marcos Sanchis. El regidor del PP señala que el Ayuntamiento de Xàtiva tendrá que devolver a la Diputación los 141.279 euros destinados a la renovación del césped artificial del campo de fútbol 11 número 1 del polideportivo municipal de Les Pereres “por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la convocatoria”.

Sanchis ha censurado que el gobierno que preside el alcalde, Roger Cerdà, ha tenido de plazo desde enero de 2022 hasta noviembre de 2023 para ejecutar y justificar la obra del césped artificial, “pero no contestan a la Diputación y ahora por ley les obliga a devolver el dinero que pierden todos los ciudadanos de Xàtiva”. “Es de una vergüenza absoluta que se tiren a la basura 141.279 euros, que se dice pronto, porque el equipo de gobierno sea incapaz de hacer su trabajo. Mientras Roger Cerdà tiene dos personas pagadas de nuestros impuestos para hacerle fotos y vídeos, no tiene a nadie por ejemplo para el tema de deportes”, ha continuado el portavoz del PP.

Marcos Sanchis ha denunciado que “la incapacidad para gestionar del gobierno de Cerdà al final la pagan los ciudadanos. Si no saben ni instalar césped artificial en un campo y luego pasar la correspondiente justificación a la Diputación no deben pagarlo los ciudadanos, que no estamos hablando de un error o de un accidente, es una cuestión de total y absoluta falta de ganas de trabajar, que han tenido dos años para hacerlo”. Sanchis censura que “en una empresa privada, el alcalde Roger Cerdà estaría ya de patitas en la calle con despido procedente, pero ya sabemos cómo es el PSOE y sus socios, creen que el dinero público no es de nadie y se puede dilapidar como sea. Ellos a crujir más a impuestos a los ciudadanos para tapar sus agujeros. Desde el PP nos comprometemos a seguir trabajando por un cambio de gestión en el Ayuntamiento de Xàtiva donde importen más los ciudadanos que la imagen personal del alcalde”, ha concluido Marcos Sanchis.

Respuesta del equipo de gobierno

Desde el ejecutivo local que preside Roger Cerdà han manifestado que la subvención "no está perdida, dado que las obras de sustitución del césped del campo 1 en Les Pereres están ejecutadas en tiempo y forma y el servicio en funcionamiento para su disfrute por la ciudadanía desde octubre de 2023". El gobierno setabense expone que se trata de "un problema administrativo, no de plazos de ejecución, ni importes indebidos, ni defectos de obra. Por ese motivo, se está en conversaciones con la Diputación para buscar una solución y presentar el correspondiente recurso. En cualquier caso, el equipo de gobierno ha determinado la apertura de un expediente informativo para conocer las circunstancias que han motivado esta situación y tomar las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir", aseguran desde el gobierno municipal.