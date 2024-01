El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha dado carpetazo al expediente abierto a raíz de la queja del grupo Compromís de l'Alcúdia de Crespins por la ausencia de despachos municipales en condiciones para la oposición, sin que el ayuntamiento de la localidad haya contestado, dentro del periodo legal máximo de un mes, a la resolución de consideraciones formulada el 1 de diciembre por el organismo de supervisión y control.

El Síndic recomendó al consistorio que adoptara "las medidas que sean necesarias" para que todos los grupos políticos de la corporación puedan utilizar un despacho o local dotado de ordenador, acceso a Internet, impresora, fotocopiadora y material de oficina con la finalidad de "desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas".

Sin embargo, al no haber obtenido la respuesta solicitada en su escrito, el ente autonómico entiende que su resolución "no ha sido aceptada" y que el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins "no ha colaborado con esta institución", puesto que "ha incumplido lo que dispone el artículo 39.1.b) de la Ley 2/2021 porque "no ha dado respuesta a un requerimiento vinculado a una sugerencia o recomendación".

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, considera asimismo que la corporación municipal no ha colaborado con el organismo puesto que tampoco contestó, al comienzo de la investigación en octubre, a la solicitud de un informe relativo a la queja promovida por el portavoz de Compromís, José Garrigós. "Esta falta de colaboración será publicada en nuestra página web", advierte la institución.

El Síndic afea al ayuntamiento que "no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones"

El 5 de enero, Garrigós pidió al Síndic que emitiera una resolución final para hacer cumplir sus derechos al agotarse el plazo establecido para cerrar el caso. "Llegados a este punto se hace evidente que desde el Ayuntamiento de l'Alcúdia de Crespins no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic", puntualiza Luna en el escrito de clausura del expediente. "Este comportamiento ha impedido conseguir, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja", ahonda la resolución.

Al hacerse pública la omisión del deber de colaboración con la institución del consistorio, el Síndic señala que "toda la ciudadanía, incluidos los miembros del parlamento valenciano", podrá conocer la desatención de las actuaciones propuestas por el Síndic en este procedimiento.