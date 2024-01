Es una problemática real. No se trata de casos aislados. Los vecinos que viven en los diseminados de varios municipios de las Comarcas Centrales están sufriendo una oleada de robos. La situación es semejante a la sufrida en años anteriores y muchos titulares de viviendas han decidido reforzar sus sistemas de alarma para no llevarse sustos impredecibles.

Los «cacos» suelen actuar con la noche ya avanzada y los sistemas de vigilancia son una defensa disuasoria y eficaz en muchos casos. Así ocurrió el pasado domingo 14 de enero a la una y media de la madrugada en un chalet de la localidad de Canals.

Sus moradores, que prefieren mantener el anonimato, narraron ayer a Levante-EMV lo acontecido. El matrimonio estaba dentro de la vivienda cuando saltó la alarma: «Oímos un golpe en la reja y nos sobresaltamos. Encendimos las luces y se ve que los ladrones se movieron y saltó la señal acústica. Parece ser que habían aprovechado un punto ciego para entrar», comentaron ayer las víctimas. Una vez vieron lo que estaba ocurriendo, su primera reacción fue llamar a la Policía Local de Canals:«Acudieron rápidamente, tardaron unos siete minutos. Sin embargo, ya no había nadie, los ladrones se habían ido».

Denuncia a la Guardia Civil

Lo sucedido ya ha sido denunciado ante la Guardia Civil de Canals. El matrimonio que reside en la casa que intentaron asaltar confirmó ayer que los agentes ya han acudido al lugar de los hechos y captado imágenes de lo ocurrido. Además, también han sido contactados con investigadores de Valencia encargados de la oleada de robos similares que se han ido registrando en los últimos meses en varios municipios. En este caso concreto acaecido en Canals, los «cacos» no lograron llevarse nada de botín. Sin embargo, los dueños confirmaron que sufrieron un robo similar durante la pandemia: «Ese día no estábamos en casa y se llevaron lo que pudieron, el oro y algunas cosas de valor. Sonó la alarma y se fueron. Parece ser que tienen el tiempo controlado». Tras ese incidente, los titulares de la vivienda siniestrada decidieron mejorar el sistema de seguridad: «Tenemos toda la parcela cerrada. En la parte externa hay una reja corredera que forzaron. No quisimos salir hasta la llegada de la Policía. No sabes lo que te puedes encontrar».

«Es una situación muy desagradable. Casi entramos en pánico... no sabes qué intenciones tienen los ladrones y temes por tu integridad física», declararon las víctimas del robo frustrado.

El matrimonio lleva varias décadas viviendo en esta tranquila zona de Canals. No habían tenido problemas hasta los últimos años:«Se vive muy bien, pero en los últimos tiempos hay oleadas de robos, es como si fuera algo estacional. El anterior suceso que sufrimos también tuvo lugar en enero», declararon. Tras lo ocurrido decidieron reforzar la seguridad. Dieron pertinente aviso al seguro y los operarios acudieron ayer.

Este tipo de robos suelen estar protagonizados por bandas organizadas de varios individuos, que acuden tapados y ataviados con ropa oscura a las casas que quieren asaltar por si son grabados por los sistemas de cámaras de seguridad. Su objetivo es hacerse con el mayor botín en poco tiempo, por lo que buscan dinero u enseres de valor como joyas.