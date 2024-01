Habrá que esperar. Se espera que la junta directiva cumpla en los próximos días su anuncio de empezar a pagar las cantidades adeudadas a jugadores y cuerpo técnico. Cabe recordar que sin contar en algunos casos con lo adeudado de la temporada anterior se deben las nóminas desde el mes de octubre.

A consecuencia a esta situación la plantilla se reunió durante una hora en el vestuario antes del entrenamiento de este jueves. Tras la reunión se acordó una postura común: no se renuncia a las cantidades acordadas antes de la llegada de la nueva junta directiva y sí que estaría dispuesta a negociar nuevos salarios, se entiende que a la baja, a partir de ahora como muestra de apoyo al club. En general, tal como ha expresado el capitán del equipo, Rueda, no comprenden el motivo por el que los actuales dirigentes adquirieron unos compromisos que no pueden cumplir.

Desde la plantilla se destaca el esfuerzo que están haciendo pues hay jugadores que les está costando dinero acudir a los entrenamientos, o dejando la familia un día de Reyes para entrenar, y además mostrar un alto nivel competitivo, ya que, pese a todo, están a tres puntos de la promoción de ascenso a la Tercera RFEF y hay ilusión en el grupo por disputarla. Se espera la situación se aclare y que se pague lo adeudado antes de final de mes. Si no es así la próxima acción, ya pública, será en el siguiente partido en casa dentro de dos semanas. Mientras tanto este domingo, a las 11.30h, se jugará en Redován el último partido de la primera vuelta. Sega ha entrenado después del proceso gripal Rueda es baja por molestias en la rodilla, aunque cada vez está mejor; al igual que Aaron Cardós, con permiso. Hay otros jugadores que no han podido entrenar con normalidad, como es el caso de Carles Vidal que podría tener sus primeros minutos este domingo. Alberto y Marc no han entrenado por exámenes y acudirán directamente al paritdo. El entrenador, Marcos Camacho, sueña con sumar una victoria que les mantenga muy cerca de la promoción.