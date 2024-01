El sábado el Regit cerró el primer tramo de competición recibiendo al Castellonense. Los locales empezaron con mucha intensidad y en los primeros minutos de encuentro generaban peligro. No tardó en llegar el fruto del trabajo cosechado y cuando se cumplía el primer cuarto de hora, se inauguraba el marcador. Borja Encada sirvió un centro medido al segundo palo y allí apareció Ferran Zarzoso para enviar el balón al fondo de las mallas (1-0). Los de Berna Ballester querían tranquilidad ampliando la ventaja en el marcador y lo intentaron primero a balón parado y poco después con una de las acciones más claras del partido que llegó de las botas de Casti con un fuerte lanzamiento ante el portero que no cogió portería. El Castellonense reaccionó en los últimos instantes de la primera parte, pero Ferran, muy seguro bajo palos, evitó el peligro visitante. La segunda parte siguió el mismo plan, los locales volvieron a botar al césped con la idea de sentenciar el encuentro. Carrasco y Adri Domínguez intentaron agrandar la brecha en el electrónico sin suerte. El Castellonense lo intentó, pero poco pudo hacer ante un Atzeneta bien ordenado. Borja Encada y Brandon protagonizaron una doble ocasión de gol que no pudieron materializar y más tarde Gorxa también lo intentó sin éxito. Victoria atzetenera al termino del tiempo reglamentario. La próxima semana el Atzeneta da inicio a la segunda vuelta de liga y repetirá como local ante el Athletic Club Torrellano.

Duelo de opuestos El Ontinyent 1931 recibió en casa al Castellón B, un duelo de opuestos en la clasificación. Los de Roberto Bas no salieron enchufados al partido y se vieron dominados por el filial “orellut”. El Castellón disfrutaba de la posesión de balón y durante la primera parte disfrutaron de las mejores ocasiones de gol. La más clara llegó con un disparo que se estrelló en el palo y el rechace terminó con un buen remate que el guardameta, Cristian, tuvo que desviar a córner. Los visitantes fueron mejores, pero con el paso de los minutos los locales tuvieron una leve mejoría que se tradujo en un remate de cabeza de Rafeta y un disparo de Víctor Revert. Sin goles, se llegó al descanso. Tras la reanudación del encuentro, los “blancinegres” salieron mejor al campo y eso llevó a la jugada que marcaría el resto de los minutos. Superado el medio campo, Cambreta arrancó solo y con el balón controlado en dirección portería, cortando la jugada el último defensor visitante, esta acción le costó la cartulina roja. El Castellón tenía que jugar más de media hora con un hombre menos. El signo del partido cambió y los de Roberto Bas fueron más protagonistas, generando ocasiones que no terminaban de materializar. A diez minutos del final, Lluís Felipe disparó a portería y el esférico salió desviado al toparse con un defensor, cayendo a la zona habitada por Miguel Richart, que con mucha calidad remató ajustado al palo para desequilibrar el marcador (1-0). En los últimos minutos de partido, el Castellón se volcó en ataque y disfrutaron de una gran ocasión que se marchó por encima del travesaño. Finalmente, el Ontinyent 1931 sumó los tres puntos con mucho sufrimiento. La próxima semana volverán a jugar en el Clariano frente al CD Soneja.