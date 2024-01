Derrota 2-1 del Olímpic en L'Olleria en el primer partido de la segunda vuelta. El entrenador Marcos Camacho ha reconocido que el equipo no estuvo bien, y que el rival fue mejor tácticamente. El primer tiempo acabó con 1-0 y con dos tarjetas, a Izan y Alberto, que obligaron al entrenador a cambiar su planteamiento inicial. En la segunda de nuevo las tarjetas marcaron el partido y no se supo aprovechar la superioridad numérica perdiendo minutos después de tenerla a Marc Ferrer expulsado. Camacho tiene también claro que tuvo el rival mejor banquillo que el Olímpic y que no tuvo casi opciones para intentar cambiar el devenir del encuentro. “No hemos estado como habíamos trabajado durante la semana”, ha señalado. No ha negado que, “todas las cosas influyen” en relación con la situación económica.

No se trata de un hecho puntual sino se algo que se viene observando en las últimas semanas. Camacho reconoce que el equipo ha perdido una de sus señas de identidad, la garra, "los jugadores vienen a entrenar, trabajan, pero, en las últimas semanas, si tienen cualquier otra cosa, optan por no acudir y se entiende porque siguen sin cobrar". El entrenador tiene ya claro que “no va a padecer, vamos a conseguir la permanencia lo antes posible, que era nuestro primer objetivo, y después de eso ya veremos a dónde podemos llegar”. Esas opciones pasan por superar la actual situación institucional. Los jugadores "necesitan un mensaje de tranquilidad y de confianza en ellos", ha señalado. Ese mensaje debe llegar en la asamblea de socios convocada para este jueves por la actual junta directiva (19.30h, Casa de Cultura) por quien debe transmitirlo. El técnico ha explicado que “necesitan saber que se confía en ellos, que están tranquilos, aunque incluso si se tiene que cobrar a final de temporada o no”. Segunda derrota consecutiva del equipo: dos partidos fuera de la Murta y cero puntos. Pese a ello el equipo sigue con serias opciones de luchar por la promoción de ascenso, puesto que se puede decir que los resultados acompañaron. La tercera posición, ahora ocupada por el Crevillent, sigue a seis puntos aunque hay, además de Olímpic y Crevillent, cuatro equipos más a cinco y seis puntos: Calpe, Hércules B, Redován y Tavernes.