La Coordinació Feminista critica que el Consell de la Dona organice el 8M sin tenerla en cuenta

La Coordinació Feminista de la Costera, que desde 2018 participa en la organización de la manifestación del 8M en Xàtiva, ha expresado su “malestar” por la decisión del Consell de les Dones, órgano y espacio de participación ciudadana en materia de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Xàtiva, de organizar la celebración del Dia de la Dona sin tenerlas en cuenta. Critican el anuncio “unilateral” del Consell de les Dones de organizar la manifestación del 8 de marzo de Xàtiva, una decisión que consideran que es “una falta de respeto al espacio en el que desde los últimos años se ha organizado la manifestación”. La Coordinació Feminista lamenta la decisión del Consell de les Dones, del que participa mujeres que en los últimos años han formado parte de la misma Coordinació, y denuncian que “no nos han tenido en cuenta. No nos han convocado a la reunión donde se tomó esa decisión. Y después tampoco nos han contactado para explicarlo”, critican en un comunicado. La concejala de Dona i Igualtat de Xàtiva, Amor Amorós, ha negado esta exclusión a la Coordinació y asegura que mujeres que forman parte de esta espacio asistieron a la reunión que tuvo lugar el pasado 30 de enero para organizar y programar las actividades previstas para el 8 de Marzo, para conmemorar el Día de la Mujer. “La Coordinació es un espacio asambleario y no hay una persona que sea la interlocutora. Nosotros enviamos la convocatoria de la reunión a todas las entidades y personas que están en el grupo y de hecho dos personas de la Coordinació acudieron a la reunión”, explica. Además, Amorós afirma que la manifestación del 8M “va a organizarse como siempre, de forma coordinada y abierta a todas las asociaciones”, invitando también a la Coordinació Feminista a participar.

La asamblea de la Coordinació Feminista de la Costera, celebrada la semana pasada, ha acordado seguir organizando la manifestación del 8 de Marzo en Xàtiva por su parte, y reivindica su apuesta por el modelo en el que se ha venido trabajando desde 2018, una manifestación encabezada por un bloque no mixto, “que visibilice al frente de la lucha por la liberación de género y por los derechos de las mujeres a las propias mujeres, y por un manifiesto amplio y representativo de todas, con lectura coral”. Desde la Coordinació Feminista afirman que si las mujeres encabezan la celebración, “en ningún caso significa que los hombres no tengan espacio, en la transformación feminista de la sociedad hacen falta todas y todos”, exponen en el mismo comunicado. Pero ponen de manifiesto que el 8 de Marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y que “son las mujeres las que tienen que tener el protagonismo”. La entidad feminista evidencia que en el actual contexto en el que están tomando fuerza discursos antifeministas, unos discursos que “hacen peligrar los derechos conseguidos por las mujeres y las identidades disidentes”, la Coordinadora afirma que “no es momento de replegarse y resistir, sino de seguir avanzando y transformando la sociedad”.

A este respecto, la regidora de Dona i Igualtat aseguraba que esa primera fila de la manifestación estará representada exclusivamente por mujeres, como protagonistas que son de la “diada”. Amor Amorós manifestaba que el Consell de les Dones es el órgano de participación, en el que están representadas 9 asociaciones de Xàtiva, además de sindicatos y los partidos políticos, “un espacio de participación que es muy activo y que es que el que más acciones lleva a cabo, como las concentraciones contra la violencia de género que se realizan cada mes o el acto del 25N, y no se entiende que ese órgano, que representa a todas las entidades, un espacio abierto y que da voz a todas, esté en un segundo plano el 8M”.

La Coordinació Feminista de la Costera, por su parte, señala que son un espacio abierto en el que, desde 2018, participan decenas de mujeres, representativas de las diferentes sensibilidades del movimiento feminista. La entidad asamblearia resalta que “hemos hecho muchos esfuerzos por llegar a consensos amplios, que incluyan a todas” y que “siempre ha habido contacto con el Consell de les Dones para coordinar las actividades organizadas desde los diferentes espacios para que no se solaparan”, por lo que expresan que no entienden “la manera como se ha actuado desde el Consell de les Dones. Si lo que se quiere es un espacio abierto para preparar el 8M solo hay que participar de la Coordinació feminista”.

Consenso desde el Consell de les Dones

Amorós también alude a este “consenso” desde el Consell de les Dones, señala que en este espacio “tienen cabida todas, también la Coordinació Feminista, como se ha hecho siempre”. La regidora de Dona i Igualtat de Xàtiva quiso evitar polémicas y afirmó que “la lucha feminista es de todas”, aunque recalcó que el espacio de participación referente en este ámbito es el Consell de les Dones y expresó que “no entendemos la diferencia entre la Coordinació y el Consell de les Dones”. Expresó, además, que “si a la Coordinació no les ha gustado la fórmula en la que se ha planteado la organización y programación de las actividades, les pedimos disculpas”. Amorós animó a la Coordinació Feminista a unirse a la organización de los actos que se prepara desde el Consell de les Dones y aseguró que se las convocará a las siguientes reuniones que se lleven a cabo. Todo ello con una “predisposición al consenso” para la organización del próximo 8M en Xàtiva. La regidora concluyó que “el feminismo es la unión de todas, y no disputas estériles que no llevan a ningún lado”.