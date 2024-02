El equipo masculino del Club Voleibol Xàtiva de la liga de plata española venció al colista Cisneros Alter de Tenerife y suma tres puntos que le permiten conservar la tercera posición en la clasificación. El Familycash Xàtiva se impuso por 0-3 (20-25, 18-25, 18-25) en la cancha de los de Santa Cruz de Tenerife, en un partido en el que la victoria de los setabenses entraba dentro de lo previsible ante la situación en la tabla de los locales.

El primer set comenzó igualado, pero una buena racha de ataques efectivos de los de Daniel Mata y Claudio Fantin permitió a los de Xàtiva distanciarse en el marcador y hacerse con el set. En la segunda manga, los setabenses consolidaron su juego, con buena recepción y defensa, y aunque los locales intentaron controlar el partido, se toparon con un rival sólido que amplió la ventaja en la segunda mitad del set que resultó insalvable para los tinerfeños. El tercer set transcurrió parejo al segundo, con los locales apretando lo que pudieron y obligando a los setabenses a emplearse a fondo. De nuevo una racha de ataques efectivos hacía que los de Xàtiva rompieran la igualdad y se llevaran el juego y el partido.

Los máximos anotadores por el CV Xàtiva fueron Nadir Neme, con 14 puntos; y Guillem García, también con 14. También jugaron Daniel Mata, Rubén Martínez Ferrer, Borja Reyes, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez, Franco Molina, Sergio Peñalver y Matías Romero. La próxima jornada el Familycash Xàtiva recibirá a las 19:15 horas en el pabellón de voleibol al CV Illa Grau de Castelló, que llega al partido tras ganar al líder Tarragona la pasada jornada.

El Ahora Vóley Xàtiva femenino de liga de plata española perdía por la mínima frente al Covirán Atarfe de Granada, logrando al menos arañar un punto en casa. Las de Quique Mateu y Pablo Tatay cedían por 2-3 (16-25, 25-12, 25-18, 17-25, 13-15), en un partido en el que las setabenses no pudieron desplegar su juego, aunque el rival tampoco tuvo un buen partido, con muchos errores no forzados por parte de ambos conjuntos. El partido se decantó finalmente a favor de las granadinas en un quinto set muy ajustado.

En el primer set las de Xàtiva no supieron encontrar su sitio en la cancha y, aunque recortaron distancias en el marcador, el Granada fue aumentando la ventaja hasta llevarse el juego. En la segunda manga cambió el panorama y las que cometían errores no forzados eran las visitantes, algo que aprovecharon las de Xàtiva para forzar en saque y dificultar la recepción de las andaluzas, y aumentar la diferencia en el marcador hasta ganar el set y empatar el partido. En el tercer set, las locales consiguieron una ventaja significativa desde el inicio y, aunque las fuerzas se igualaron en el tramo final, las setabenses fueron más regulares y vencían el set, remontando el partido. La cuarta manga fue clave y las de Granada salieron claramente a arriesgar en saque y ataque, un juego que las locales no pudieron contrarrestar. El Atarfe ganaba el set y forzaba el tie-break. Un quinto set emocionante y muy igualado (8-8), en el que las de Xàtiva lograron colocarse por delante (12-11), pero el rival reaccionó con ataques en los momentos finales ante el que las de Xàtiva no pudieron reaccionar, cediendo finalmente el set y el partido.

Destacó el debut en superliga2 de Alejandra Bolinches Arnau, jugadora de 14 años de la cantera setabense. El equipo espera recuperar en las próximas semanas a las lesionadas Laura Navarro y Laura Mascarell. Por el Xàtiva jugaron Cristina Briggs, Andrea Martínez, Patricia Calabuig, Melany Richardi, Rocío Dengl, Lucia Ferri, Sandra Martínez, Taina Ferrer, Maia Tomás, Ainara Moll, Àngels Montell y Alejandra Bolinches, siendo Calabuig, Dengl y Briggs las máximas anotadoras, con 19, 14 y 9 puntos, respectivamente. El próximo domingo, el Ahora Vóley Xàtiva visita a las 12 horas al Renovak Sant Joan d’Alacant.

Resultados equipos base

El Xàtiva Voleibol cadete femenino de primera división ganó 3-0 al CV Sedaví, y el Dental Carralero Infantil Femenino vencía en Sant Joan por 2-3, una victoria que las mantiene líderes de la clasificación del grupo autonómico. El Familycash Xàtiva Juvenil masculino perdió contra el CV Valencia por 3-0; mientras que el senior masculino de primera división doblegó al CV Torrent por 0-3. Los cuatro equipos setabenses luchan por conseguir una plaza en las finales autonómicas de máximo nivel. El Juvenil femenino perdió frente al líder, Sedaví, por 0-3.