Canals inauguró este lunes pasado la II Mostra de Dones Canalines i Artesanes en la planta baja de la Casa de Cultura Can Don José, una muestra organizada por la asociación feminista Peroleres per la Igualtat con la colaboración del Ayuntamiento de Canals. A la inauguración asistieron el alcalde de Canals, Nacho Mira, junto con el concejal de Igualdad, Edu Badal, y la presidenta de la asociación canalina, Isabel Real. Los dos ediles destacaron la importancia de esta muestra porque pone en valor y se dan a conocer los trabajos de varios tipos de artesanía que realizan las vecinas de la población.

En la exposición, que estará disponible hasta el próximo 23 de febrero y en horario por la tarde, se pueden ver el trabajo de mujeres de la localidad en diferentes ámbitos, como por ejemplo, de costura, de cerámica, de joyería y de pintura, entre otros. El concejal Edu Badal dio unas pequeñas pinceladas de la que será la programación que ha preparado el consistorio para el día 8M. Charlas, obras de teatro, manifiesto, cine y una gran fiesta de la mujer son algunas de las actividades previstas para celebrar el Día de la Mujer.