El primer equipo masculino del Club Voleibol Xàtiva acumula una positiva racha de resultados y tras la reanudación de la competición este año suma partidos por victorias. La tercera consecutiva llegaba el pasado fin de semana ante el UBE Illa Grau de Castelló, al que vencía por 3-1, un triunfo que permite a los setabenses consolidarse en el tercer puesto de la clasificación de la superliga2, la liga de plata española. El Familycash Xàtiva masculino lograba así una victoria de prestigio ante el Illa Grau por 3-1 (17-25, 25-18, 25-20, 25-22), en un partido en el que los visitantes se llevaron el primer set, pero los de Daniel Mata y Claudio Fantin remontaron para ganar el encuentro.

En el primer set, el UBE Illa Grau de Castelló estuvo imparable y ganó con relativa comodidad. El panorama cambiaba en la segunda manga, en la que los de Xàtiva defendieron lo indecible y estuvieron muy acertados en ataque, empatando el partido. El tercer set fue la clave del partido, con momentos de dominio de los visitantes que obligaron a los setabenses a sacar la garra para, aprovechando los errores de los de Castelló, recortar distancias en el marcador hasta un igualado 11-12. Los de Xàtiva supieron sufrir en defensa y se pusieron por delante para apoderarse del juego y ganar el parcial por 25-20. El Illa Grau no aflojó en el cuarto set, el más igualado del partido y en el que más disfrutó el público que llenó las gradas del pabellón de voleibol de Xàtiva. El set transcurrió en un continuo intercambio de golpes, sin que ningún equipo tomara la delantera, hasta que los locales se adelantaron con dos buenas acciones de juego, pero el Illa Grau empataba (22-22). Un final de set de infarto que cayó del lado de los setabenses, que ganaban así el set y el partido.

Los máximos anotadores del CV Xàtiva fueron Guillem García (18 puntos), Rubén Martínez Ferrer (15) y Franco Molina (13). También jugaron Daniel Mata, Rubén Martínez Aparicio, Borja Reyes, Nadir Neme, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez, Rubén Casero, Sergio Peñalver, Matías Romero, y los juveniles Nicolás Herencia y Ferran García. El próximo sábado (17 horas), el Familycash Xàtiva se desplaza a Castellón para disputar el partido contra el CV Mediterráneo, cuarto clasificado.

El Ahora Vóley Xàtiva femenino de superliga2, por su parte, no logró puntuar en la pista del CV Sant Joan d’Alacant, ante el que perdió por 3-0 (25-19, 25-18, 25-15), en partido en el que las de Quique Mateu y Pablo Tatay tuvieron que presentar un equipo de circunstancias ante las bajas por lesión de varias jugadoras. Las de Xàtiva hicieron lo que pudieron y en el primer set tomaron la delantera (5-6) en un parcial que transcurría igualado (10-10). Dos errores no forzados de las setabenses y los aciertos de las locales pusieron por delante a las de Alacant, que estuvieron más efectivas y se llevaron el set. En el segundo, los dos equipos cometieron numerosos errores no forzados, pero las locales se hicieron con una ventaja importante hasta llevarse la segunda manga. En la tercera, las locales arrancaron bien y pronto tomaron la delantera con una ventaja que no pudieron contrarrestar las de Xàtiva, que perdieron el set y el partido, regresando a casa de vacío.

Las máximas anotadoras del CV Xàtiva fueron Cristina Briggs, con 8 puntos; Taina Ferrer, 5; y Lucia Ferri, 5. También jugaron Andrea Martínez, Patricia Calabuig, Melany Richardi, Rocío Dengl, Sandra Martínez, Maia Tomás y Ainara Moll. El próximo sábado a las 19:15 horas, las de Xàtiva reciben al Voley Grau Castelló.

Resultados equipos base

Los equipos de las categorías base del CV Xàtiva consiguieron buenos resultados la pasada jornada, en la que jugaron 13 partidos. Destacó la doble victoria del cadete femenino de primera división, que ganó el sábado al Voley Grau por 0-3 y el domingo al Illa Grau por 3-0. Las de Xàtiva lideran la clasificación en el grupo clasificatorio para la Final Autonómica. El Familycash Xàtiva juvenil masculino perdió en casa contra el CV Mediterráneo por 0-3, una dura derrota de cara a las aspiraciones para la clasificación de la Final Autonómica. El sénior masculino ganó al Stella Maris por 3-0.

En la segunda división autonómica juvenil femenina, el Xàtiva Azul cayó contra el CV Benissa por 1-3. En cadete femenina, el Xàtiva perdió en la cancha del Stella Maris, mientras que el Xàtiva Rojo venció por 3-0 al Ontinyent.