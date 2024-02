Los colores del Caroig se convierten en arte en Enguera

El macizo del Caroig es un punto de encuentro entre los diferentes territorios que conforman la Canal de Navarrés y otras comarcas cercanas como la Vall de Cofrents, la Vall d'Albaida o la Costera. Miquel Mollà Ribes, artista de la Granja de la Costera y autor de obras tan reconocibles como el monumento en memoria de las víctimas del bombardeo de la Estación de Xàtiva, presenta este mes en Enguera «Suite Caroig», una colección de pinturas y esculturas que plasman los colores y la naturaleza de este paraje de interior.

«Suite Caroig», un trabajo de «patchwork» paisajístico de Miquel Mollà Ribes / Miquel Mollà Ribes

La cultura como vertebradora del territorio

«A pesar de su engañosa apariencia abstracta, estas obras son el resultado de la simplificación y depuración de las masas de colores de fotografías de la montaña del Caroig o de parajes de sus inmediaciones tomadas de internet, como un gesto para enfatizar el carácter cultural del paisaje», explica Mollà sobre sus pinturas. A modo de «patchwork» paisajístico, un hilo cose las siluetas y colores del Caroig, lo cual representa la idea del artista sobre «la cultura como vertebradora del territorio».

«Alguna vez he escuchado que las montañas, al contrario que los ríos, no suelen separar. En la Edad Media, los ríos eran un impedimento mayor para la comunicación que las montañas. Alrededor de las montañas siempre ha convivido la misma cultura, existe una relación entre los pueblos de la zona, por mucha montaña que haya de por medio», argumenta Mollà.

«Este territorio es la cuna de la pintura neolítica y lo he querido reflejar en las esculturas» Miquel Mollà Ribes — Artista

Por otra parte, a esta serie de once dibujos la acompaña una muestra de esculturas en las que Mollà se vale mayoritariamente de «humildes» cantos rodados modificados con detalles cotidianos como una cerradura o un mordisco para «despertar la curiosidad del espectador y hacerle pensar». «Este territorio es la cuna de la pintura neolítica y lo he querido reflejar en las esculturas. No son las piedras primitivas, sino las modificaciones que yo introduzco en ellas. Es como añadir a la historia alguna cosita más: mantiene su identidad, pero con un pequeño cambio», explica el escultor a Levante-EMV.

«Secret De Família», escultura de Miquel Mollà Ribes / Miquel Mollà Ribes

Mollà trabaja con materiales autóctonos, es decir, piedras de esta zona. «En esta comarca confluyen dos sistemas orográficos, por lo que hay muchas piedras diferentes. Las piedras de la costa, del mar, son redondas. En cambio, las de río, son imperfectas», comenta. El artista trabaja con esta imperfección: trata las piedras con ácido y, así, descubre su potencial.

«Hay una diferencia significativa entre un bloque de piedra normalizado, arrancado expresamente de la tierra para ser fragmentado y tallado, y un canto rodado que, como resultado de su historia natural, posee una forma particular, cierta individualidad, que el artista pretende respetar al tiempo que deja su huella. Los cantos rodados son lágrimas de tiempo y su vinculación con el territorio es evidente» expresa en el tríptico de presentación de su obra.

«Nòmada», escultura de Miquel Mollà Ribes / Miquel Mollà Ribes

Un proyecto del Institut d'Estudis Territorials el Caroig

Precisamente la vertebración y el estudio de este territorio es uno de los objetivos del Institut d'Estudis Territorials el Caroig (IETEC). Esta entidad cultural organiza, junto al Ayuntamiento de Enguera, la exposición «Suite Caroig», programada para el pasado viernes 23 y aplazada para los próximos días en el Museo Arqueológico de la misma localidad.

Además, de manera complementaria a la exposición, se presentará la nueva entrega de los Cuadernos Comarcales del IETEC: «El parlar viu. Paisaje sonoro de las gentes de la Canal de Navarrés», un estudio del contexto histórico, social, cultural y lingüístico de esta comarca con más de ocho horas de testimonios orales de sus habitantes. Este proyecto cuenta con la colaboración de a Diputación de València, el Ayuntamiento de Enguera, el Museo Valenciano de Etnología (l'ETNO) y la productora audiovisual InfoTV.