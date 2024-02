El PP de Xàtiva lleva las quejas sobre la red de saneamiento del casco antiguo al pleno

El portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha anunciado que el grupo político al que representa presentará en el próximo pleno del Ayuntamiento una moción para "elaborar un plan de actuación plurianual consensuado sobre la red de distribución de aguas potables y saneamiento de Xàtiva, uno de los principales problemas de la ciudad y en concreto del casco histórico”.

Marcos Sanchis ha señalado que este plan “nace de los vecinos de Casc Antic Digne i Viu. Nuestro grupo ha sido sensible con las peticiones del colectivo de la plataforma de vecinos del centro histórico y, por ello, decidimos llevar esta petición al pleno para que la debatamos los grupos municipales”.

El dirigente popular ha mostrado su preocupación porque “hablamos de canalizaciones de fibrocemento, 67 kilómetros según la auditoría de la Sindicatura de Comptes, y de plomo con microfibras de amianto, que son un problema de salud pública y de toxicidad del agua potable de Xàtiva. Además, estamos perdiendo cuatro millones de metros cúbicos, el equivalente a 1600 piscinas olímpicas. Tenemos una eficiencia hídrica del 20% y perdemos el 80% del agua que traemos desde el acuífero de Bellús. Estamos ante un asunto urgente de salud pública y que afecta nuestro principal patrimonio, nuestras viviendas, que no puede esperar”.

Marcos Sanchis ha indicado que además ahora “el Ayuntamiento de Xàtiva tiene la oportunidad de invertir en la mejora de la red de agua potable gracias al Pla Obert de la Diputación de Valencia que tiene prevista una inyección de 2,6 millones para Xàtiva. Asimismo, también está la captación de fondos europeos Next Generation, particularmente sensibles con esta problemática, así que no tienen excusas de dinero para no invertir”.

El portavoz del PP ha concluido recordando que “el objetivo del PP esta legislatura es ser la voz de los vecinos en el Pleno. Los ciudadanos premiaron nuestra labor otorgándonos el doble de concejales y empatando con un PSOE desgastado”.