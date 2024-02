Seis fallas de Xàtiva piden a la presidenta de la JLF que excluya la carroza de su comisión

La cavalcada del ninot de Xàtiva ha venido este año cargada de polémica. Seis comisiones de la ciudad — Raval, Benlloch, Mercat, Ferroviaria, Argentina y Sant Jordi— enviaron el pasado 15 de febrero una carta a la Junta Local Fallera (JLF) que preside Celia Gorrita pidiendo la exclusión de la carroza de Abú Masaifa de la edición 2024 del concurso. Se da la circunstancia de que Gorrita pertenece a la comisión que los presidentes quieren excluir.

Así, los responsables de las agrupaciones demandan la creación de «una comisión de incidencias» para confirmar si la citada carroza habría sido utilizada en desfiles anteriores. De hecho, apuntan que, indagando por su cuenta, confirmaron que participó el año pasado en la categoría infantil: «En vista de las imágenes y comparación, no ha tenido ninguna modificación significativa que haga entender que es un montaje de nueva confección». En el escrito se definen todos los elementos del montaje y se acompaña con fotos de los diferentes momentos en los que ha sido usada por la comisión.

«Entendemos que por todo lo que hemos expuesto, la carroza presentada a concurso por la Falla Abú Masaifa no cumple con lo estipulado en las bases... por lo que pedimos su exclusión», defienden los firmantes. Ángel Sánchez, presidente de la comisión Benlloch, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «las carrozas se tienen que confeccionar en septiembre y parece que no ha sido así. Estamos a la espera de que nos contesten por escrito o nos convoquen para dilucidar lo que ha ocurrido». A su vez, entre los falleros de Xàtiva hay un cierto malestar sobre posibles represalias por lo sucedido en los premios del Ninot, algo que negó Sánchez:«No creo que sea así, yo he sido jurado y no le puedes gustar a todo el mundo. Estamos en Segunda y no hemos ganado, aunque creo que debíamos haberlo hecho. Pero quiero pensar que nadie ha influido en el jurado».

Más contundente fue Ximo Bañuls, presidente de la falla Argentina: «Las bases están muy claras y no se puede presentar la misma carroza con unos pequeños cambios». «Nadie nos ha dicho nada y ayer envié un correo preguntando para saber lo que estaba pasando».

Sobre las represalias en los premios, Bañuls expuso que «yo solo invito a quién quiera a acercarse a la exposición para ver los nombres de las fallas y los ganadores... y piense por sí mismo».

«Me parece improcedente y fuera de ética que en el momento que el jurado está valorando los premios estén miembros de la junta», apostilló.

Celia Gorrita confirmó la recepción de la carta por parte de la JFL: «Se está estudiando su contenido».