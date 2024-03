Canals desclasifica suelo para facilitar la apertura de un supermercado

El Ayuntamiento de Canals ha modificado la clasificación del suelo de una zona de la localidad con la vista puesta en la posible implantación de un supermercado en ese emplazamiento. El suelo, catalogado inicialmente como industrial, pasa a ser urbano para dar cobertura a la futura instalación del negocio de la alimentación, así como a la expansión futura de la nueva zona de viviendas que se ha abierto en el emplazamiento. Así lo ha explicado a este diario el alcalde de Canals, Nacho Mira, después de que la Diputació de València haya hecho público esta semana el anuncio del ayuntamiento canalense sobre la aprobación del estudio de detalle y el programa de actuación integrada de la unidad de ejecución en suelo urbano del ensanche de la calle Castell de Montesa.

La actuación integrada prevista ha sido presentada por la mercantil Medcap Value Add Development, impulsora de la construcción del supermercado en este emplazamiento. El proyecto está en fase de estudio, según confirmó ayer el primer edil canalense, que se mostró cauto ante esta iniciativa empresarial, afirmando que “hay un proyecto presentado, de alimentación, pero aún está en fase de estudio”. Mira manifestó que “nuestra actuación ha consistido en cambiar la catalogación del suelo en cuestión, que pasa de industrial a urbano”, y señaló que esta modificación se lleva a cabo para permitir la instalación del futuro supermercado, para dar cobertura en la normativa urbanística a ese proyecto.

La empresa Medcap Value Add Development promueve la construcción de un supermercado en el ensanche de la calle Castell de Montesa, en Canals, una zona próxima a la antigua fábrica Ferris y junto a la céntrica avenida Corts Valencianes. Una zona de expansión urbanística, donde también han comenzado a construirse viviendas, y en la que actualmente, según señala el alcalde, aún no existe ningún supermercado que cubra esta área urbana. La empresa promotora de la construcción del supermercado será la encargada de ejecutar la urbanización de toda la parcela ubicada en la calle, una actuación que según el proyecto de la mercantil superaría los 1,6 millones de euros. La promotora solicitó el año pasado ejecutar, en régimen de gestión de propietarios, la urbanización de los terrenos. Antes, en abril del 2022 presentó el proyecto en el consistorio, con el objetivo de recabar los informes favorables pertinentes para el desarrollo de la actuación. A finales de ese 2022, el ayuntamiento emitía el informe ambiental y territorial estratégico favorable, pero con algunos condicionantes para la obra, como que la actuación se ejecute con una “adecuada transición” de la manzana urbana con el suelo no urbanizable en estado rural. También planteaba que la urbanización de la zona incluya arbolado, así como aceras de dimensiones adecuadas en los viales que recaen a la zona residencia de viviendas que existe ya en el emplazamiento, en favor de una movilidad peatonal “amable y segura”.

El supermercado, según la documentación del proyecto, abarcaría unos 3.600 metros cuadrados, con un aparcamiento para proveedores y clientes y que dispondría de una superficie de unos 6.586 metros cuadrados. La mercantil impulsora del establecimiento de alimentación defiende que la zona es adecuada para que puedan convivir los usos comerciales de tamaño medio, como el supermercado que proponen, con los usos residenciales ya existentes o que se pueden ampliar en el futuro. Además, ponían de manifiesto que la actuación que plantean permitiría impulsar y revitalizar esta zona de Canals.