Ontinyent, Alcoi y la Asociación de Talleres de Automoción de la Vall reclaman una solución “urgente” a la demora en las ITV

Los Ayuntamientos de Ontinyent y Alcoi y la Asociación de Talleres de Automoción de La Vall d'Albaida se han unido en la reclamación de una solución “urgente” a la demora en las citas de las Inspecciones Técnicos de Vehículos (ITV) que está registrándose en la Comunitat Valenciana. Los alcaldes de ambos municipios, Jorge Rodríguez y Toni Francés, y una representación de la citada asociación encabezada por su presidente, Ximo Gramage, se reunieron el pasado jueves con Javier López Mora, actual Director General de la Sociedad Valenciana de las ITV, SA (SITVAL), entidad pública que gestiona las inspecciones técnicas de los vehículos en la Comunitat Valenciana.

Desde el Ayuntamiento de Ontinyent recuerdan que "el anterior gobierno autonómico decretó el paso a gestión pública de este servicio, que llevaba 25 años en régimen de concesión, constituyéndose SITVAL como nueva entidad pública gestora del servicio. En febrero de 2023 se consumó la reversión, con Josep Albert como gerente, y varios cambios en el sistema de prestación del servicio aparejados al personal han derivado en que la demora en la consecución de citas supere en ocasiones los tres meses".

Los representantes municipales y de la asociación trasladaban unánimemente al director general la preocupación por un problema que Jorge Rodríguez destacaba que “es un servicio necesario que se tiene que poder prestar a la ciudadanía. Se estima que el 30% de los vehículos que están circulando en la Comunitat Valenciana no tienen pasada la ITV, y es muy necesario que el cuello de botella que se ha creado se pueda resolver”. El primer edil ontinyentí avanzaba su intención de llevar el asunto en forma de moción a los plenos de la Diputación de València y el Ayuntamiento de Ontinyent.

El alcalde de Alcoy, Toni Francés, incidía en que “hace falta una respuesta urgente, ya que estamos obligando a la ciudadanía a pasar la itv fuera de nuestras comarcas, para poder cumplir con aquello que es una obligación legal. Es un problema derivado de la asunción directa del servicio por parte de la Consellería, que ha derivado en una carencia de recursos humanos que hay que atender. En Alcoy por ejemplo solo hay un inspector para poder realizar las ITV. Agradecemos los esfuerzos que están haciendo las personas que trabajan en las itvs valencianas para atender de la mejor forma posible el servicio pese a la situación de precariedad y carencia de recursos en la que se encuentran”.

Desde la Asociación de Talleres de Automoción de La Vall d'Albaida, Ximo Gramage apuntaba que "es una situación que no te tiene ni pies ni cabeza, un sinsentido, porque la gente se puede ver en la situación de no poder circular con su vehículo porque se le pide hacer una revisión a la que no pueden acceder en los plazos necesarios, y en caso contrario se exponen a las sanciones económicas y retirada de puntos del permiso de conducción. Son circunstancias especiales en momentos especiales, y reclaman soluciones especiales, que son las que pedimos”, concluía.