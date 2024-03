Rafa Sánchez (La Unión): «Revisarte a ti mismo siempre viene bien»

Rafa Sánchez, exvocalista del mítico grupo de los años 80, La Unión, llega al Teatro Echegaray de Ontinyent con «Biografía», un espectáculo íntimo que repasa todos los capítulos de su vida con una selección de sus mejores temas. Tras 36 años como grupo, Sánchez lleva ya cuatro en solitario y hoy habla con Levante-EMV sobre este nuevo capítulo de su carrera con el que no pretende dejar atrás su etapa en La Unión, sino recordarla «con cariño».

Acabas de volver de hacer un concierto en Estados Unidos, ¿cómo va la gira de «Biografía»?

Muy bien, la verdad es que estoy muy contento, la gente ya está reconociendo el nombre de Rafa Sánchez en solitario. «Biografía» es una gira pensada para teatros y estoy encantado. Es otro tipo de espacio, otro tipo de show con versiones mucho más sinfónicas, para poder actuar en invierno.

¿Cuál es la principal diferencia (además de los músicos, claro) entre los conciertos de La Unión y los de Rafa Sánchez?

Lo que diferencia «Biografía» de otros espectáculos míos es el espacio. No tendría mucho sentido en una plaza de un pueblo, en una plaza de toros o en un campo de fútbol porque eso es más para bailar, enérgico y movido. «Biografía» es un espectáculo para escuchar tanto lo que digo como lo que canto.

¿Y la diferencia entre las letras?

Cuando inicié mi carrera en solitario, me senté a escribir una biografía para los medios, para darles mi visión para el momento. Como el 99% de las letras de las canciones de La Unión las he escrito yo, la manera de contar es la misma. El primer y segundo álbum estaban más relacionados con la literatura y después pasaron a ser más autobiográficos. Tal vez lo que haya cambiado sean cosas desde el punto de vista de una persona mucho más mayor, ya en la sesentena.

¿Qué va a encontrarse el público que vaya a ver «Biografía»?

Me pareció una buena idea cantar y contar cómo ha ido mi vida en todos estos años. El reparto que hago es cronológico. La primera canción que vais a escuchar (así que os recomiendo que no lleguéis tarde) es “Lobo-hombre en París”. A partir de ahí ya voy, álbum a álbum, haciendo una pequeña selección con las canciones que mejor describían el momento que estaba viviendo. También cuenta con proyecciones que van adjetivando lo que va contando. Tiene mucho que ver lo que hay detrás en la pantalla con lo que suena.

Entonces, ¿necesitabas contar tu historia?

Hombre, creo que revisarte a ti mismo siempre viene bien. De hecho, tenía un batiburrillo de recuerdos y repasarlos cronológicamente en mis canciones me ha venido muy bien a la hora de organizar mi historia. Quieras que no, cuando piensas sobre ti, hay veces que te das cuenta a posteriori de por qué y cómo has hecho las cosas.

Tus seguidores han vivido sus vidas de manera paralela a la tuya. ¿Cómo encuentras a este público en tus conciertos?

Es gente muy de mi edad, de 40 años para arriba, aunque también aparece gente muy muy joven, sobre todo influenciados por la música que han escuchado sus padres.

Tu biografía va muy ligada a la de La Unión, pero con esta gira, ¿quieres recordar aquella etapa o contar todo lo que vino después?

Fundamentalmente, hablo de mi etapa en La Unión. Introduzco algunas de mi etapa en solitario, pero porque dan una pincelada de color a lo que quiero contar en ese momento: «Vístete princesa», «Vampiros», «Maldito adagio»... Pero lo que quiero contar es aquel periodo, el más bonito e interesante de mi vida, donde he crecido como persona y como músico.

Hemos leído algunos rumores de un nuevo álbum. ¿Verá la luz pronto?

La verdad es que estoy un poco parado. Sacar un nuevo álbum sería para entrar en listas. Ahora estoy sin discográfica y no quiero sacar un disco porque la distribución sería desde mi casa. Prefiero ir soltando las canciones poco a poco, goteándolas en las plataformas y, tal vez, en un tiempo lo plasme en algo físico.

Sí, hoy en día, un disco es casi un objeto de coleccionista. ¿Cómo vives el cambio de la música en físico a las plataformas?

En su momento fue muy doloroso. La aparición del CD vino acompañada de la piratería. Parecía que iba a ser la destrucción de las discográficas, pero luego, con las plataformas, ellas han recuperado, aunque los músicos ya no tenemos el beneficio que teníamos con los contratos de royalties. Adecuarte o morir es la única opción. He tomado internet como mi aliado. Me gustaba mucho más el mundo de los álbumes, sobre todo los vinilos porque eran un formato en el que podías leerte toda la información que traía, ver las fotos en grande, y no como el CD, que te dejabas la vista ahí. Pero no me quejo, puedo seguir actuando, sacando canciones, que es mi vida. Para algunas cosas está bien esto de internet, por ejemplo, ahora tengo muchísimo contacto con mis seguidores. Antes eran cartas que llegaban a la oficina del manager y nadie leía.

En alguna ocasión has dicho que te enorgulleces de otros cantantes españoles y latinos. ¿Cómo ves el panorama musical español actual?

Como en todo, hay música buena y música mala. El rollo urbano me fascina: Maluma, Nicky Jam, Ricky Martin... me gusta lo que están haciendo en general, aunque algunas letras me parecen demasiado explícitas. Pero ahora mismo el sonido latino está compitiendo al mismo nivel que el anglosajón. Me comentaba una amiga que vive en Londres que en las discotecas de allí solo se pincha música urbana, aunque no entiendan la letra. Bueno, yo también he consumido mucha música anglosajona de pequeño que no entendía ni papa, pero me transmitía algo. Un mensaje que yo me inventaba. El hecho de estar de tú a tú, la música latina y anglosajona, me parece todo un éxito.

Hablando de artistas más actuales, se ha comentado la naturalidad con la que vive Pablo Alborán desde que salió del armario. Hay quien dice que antes no se intentaba adivinar la orientación sexual de alguien, pero tal vez es que ni siquiera se planteaba algo que no fuera heteronormativo y «lo que no se nombra no existe». ¿Estás de acuerdo con esto?

Estoy de acuerdo contigo, lo que no se nombra, no existe. De hecho, cuando yo era todavía un adolescente, ser homosexual estaba dentro de la ley de vagos y maleantes. Los tiempos han ido cambiando, muchos personajes que han ido saliendo en la TV han ido normalizando el hecho y yo creo que, aunque todavía no se ha conseguido una total normalización, sí que estamos en el camino.

¿Ahora ya no se considera una ofensa preguntar por la orientación sexual?

Exacto. Por ejemplo, Freddie Mercury lo ocultó hasta el final de su carrera, como vemos en Bohemian Rhapsody. Incluso hay artistas que lo han escondido porque pensaban que su público les iba a castigar de alguna manera. Yo he tenido mucho sexo con mujeres hasta el 89. Pensé que antes no era el momento para salir del armario, de hecho, la apertura fue al final de La Unión. Salí en El Mundo, en unas listas de los gays más influyentes. Pero también te digo, hay mucho público femenino que no quiere enterarse del tema (risas).

Rafa, ¿qué es lo más atractivo de «Biografía»? ¿Qué es lo que más puede llamar la atención del público que vaya a verte a Ontinyent?

Acercarse más a la persona que al personaje. Entender cuáles han sido los caminos que he ido tomando. Muchas veces hemos ido muy por delante del público y el escenario nos ha separado de él a la hora de cantar las canciones. Con «Biografía», quiero explicar por qué se dan las cosas como se dan. Dar a entender mi trayectoria.

