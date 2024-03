El CV Xàtiva masculino gana en Lleida y el femenino pierde ante el Universidad de Alicante

Una de cal y otra de arena para el Club Voleibol Xàtiva en las ligas de plata españolas, la superliga2. El conjunto masculino ganaba en Lleida y el femenino perdía en casa ante el Universidad de Alicante. El Familycash Xàtiva voleibol masculino se impuso en la cancha del Rodi Balafia de Lleida por 2-3 (15-25, 25-22, 25-21, 27-29, 10-15). Los locales acariciaron la victoria en el cuarto set ante su afición, que abarrotó el pabellón con más de 450 personas, pero los de Xàtiva, terceros en la clasificación, estuvieron más contundentes en los momentos decisivos, consiguiendo al final una victoria de gran valor.

Los de Daniel Mata y Claudio Fantin ganaron con comodidad el primer set. Los locales replicaron en el segundo, tras un gran final de juego, y en el tercero remontaban y daban la vuelta al partido, tras ganar un set controlado por los de Lleida. Los catalanes se están jugando el descenso y la victoria era capital para sus intereses, por lo que lo intentaron en el cuarto set, luchando lo indecible. Una cuarta manga que fue la clave del partido. Los de Xàtiva remontaron un 23-20 en contra, forzando el empate 24-24 y superando tres bolas de set en contra, para acabar ganando por 27-29 en un final muy emocionante. El quinto y definitivo juego estuvo controlado por los setabenses de principio a fin, que supieron administrar una ventaja de dos o tres puntos para llevarse el set y el partido.

Los máximos anotadores por el CV Xàtiva fueron Rubén Martínez Ferrer (22 puntos) y Guillem García (19). En el conjunto setabense también jugaron Daniel Mata, Borja Reyes, Nadir Neme, Alejandro Huerta, Álvaro Gómez y Franco Molina.

Con esta victoria, el Familycash Xàtiva masculino reduce las diferencias en la tabla con el segundo clasificado, el CV Ibiza, que está ahora a seis puntos. El líder, Interscap Asisa Tarragona suma 53 puntos y tiene asegurada matemáticamente la liguilla de ascenso a la liga profesional de voleibol. Precisamente, el próximo sábado a las 20 horas, los de Xàtiva reciben al líder Tarragona, en un partido que se espera espectacular.

Por su parte, el equipo femenino, el Ahora Vóley Xàtiva, cedió en su cancha, en un partido que tenían controlado, contra el colista Universidad de Alicante, por 2-3 (25-18, 25-27, 25-19, 23-25, 13-15). Pese a la derrota, las setabenses lograban puntuar en casa. Las de Xàtiva controlaron el primer set, no pasaron apuros, con un juego efectivo. En la segunda manga, las setabenses tuvieron una ventaja durante buena parte del set, pero las visitantes, que no dejaron de luchar, empataron 24-24. En un final de set descontrolado, las visitantes se llevaron el juego, empatando el partido. Las locales volvieron a dominar el tercer set, poniéndose de nuevo por delante en el marcador, y en el cuarto bajaron la intensidad, lo que fue aprovechado por las alicantinas para colocarse por delante. Las de Xàtiva jugaron a contracorriente y no pudieron remontar, con lo que las visitantes forzaban el tie-break. El quinto set parecía controlado por las de Xàtiva, que fueron por delante en el marcador. Una sucesión de errores condenó a las setabenses, lastrando el resultado, que acabó favorable para las de Alicante.

Destacó el debut en superliga2 de Gloria Martínez Climent, jugadora de la cantera setabense, de 14 años. Por el CV Xàtiva jugaron Cristina Briggs, Andrea Martínez, Patricia Calabuig, Melany Richardi, Rocío Dengl, Lucia Ferri, Laura Navarro, Sandra Martínez, Taina Ferrer, Maia Tomás, Laura Mascarell, Ainara Moll, Mara Alcocel y Gloria Martínez. El próximo sábado (17:30h.), las chicas del Ahora Xàtiva visitan al Servigroup Benidorm, en un partido de rivalidad autonómica.

Buenos resultados en las categorías de base

El Club Voleibol Xàtiva ya tiene dos equipos clasificados para disputar las Finales autonómicas de máximo nivel. El cadete femenino de primera división, el Xàtiva voleibol Verde, que ganaba en Sedaví por 0-3 y sellaba su pase a la Final Autonómica, a falta de disputar un partido de liga, contra el CV Gandia. También se ha clasificado para la Final Autonómica el Dental Carralero Xàtiva de primera división infantil femenina, tras obtener el punto que necesitaba para ello en su visita a Elche. A las chicas del infantil les quedan tres jornadas para acabar la liga regular.

Por su parte, el Familycash Juvenil masculino de primera división autonómica luchará por estar en la Final Autonómica, cuando faltan dos jornadas, después de perder la pasada contra el CV Mediterráneo, segundo clasificado. Los próximos partidos serán contra el líder, SD Petrer, y contra el colista, Stella Maris. El sénior masculino de primera autonómica ganó el líder, Salesianos Elche, por 3-0 y sigue en la lucha por los puestos de cabeza de la clasificación.