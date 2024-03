Xàtiva nombrará a Manolo Miralles hijo predilecto de la ciudad

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Xàtiva, Alfred Boluda, ha anunciado hoy en el Gran Teatre que Xàtiva propondrá al músico setabense y fundador de Al Tall, Manolo Miralles, como hijo predilecto de la ciudad. La propuesta irá al pleno municipal que se celebrará el próximo 28 de marzo a las 10 horas. Boluda anunciaba la distinción a Miralles, fallecido el pasado 29 de julio, en el acto de homenaje celebrado este viernes, 22 de marzo, en el Gran Teatre de Xàtiva.

Con un teatro lleno hasta la bandera, un público emocionado y un elenco de artistas de renombre del panorama musical valenciano, han transcurrido las últimas horas de la tarde de este viernes en Xàtiva. La capital de La Costera ha celebrado un emotivo homenaje a Manolo Miralles, referente musical del País Valencià y que falleció repentinamente. El acto, que tenía las entradas agotadas desde el pasado 12 de marzo, ha comenzado a las 19.30 horas y ha sido presentado por la periodista Amàlia Garrigós y por el crítico musical Josep Vicent Frechina, quienes han dirigido y coordinado las diferentes actuaciones.

Por el escenario del Gran Teatre han pasado una gran cantidad de músicos y grupos que directa o indirectamente han tenido relación con Manolo Miralles: Pau Blanco, Bertomeu, Carraixet, el Cor de Bonrepòs i Mirambell, Owix, Pau Alabajos, Tomàs de los Santos, Rafa Xambó i La Fusteria, Feliu Ventura, Miquel Gil, Va de Dones, Pep Gimeno 'Botifarra', Al Tall y Musicants.

Finalizadas las actuaciones, han subido al escenario la compañera de Miralles, Pepa Cucó, y su hija, Mireia Miralles, para ofrecer un breve discurso. Además, han recibido, de la mano del presidente del Col·lectiu Ovidi Montllor, Jesús Barranco, un cuadro con el cartel del concierto enmarcado.

Para acabar, el regidor de Cultura, Alfred Boluda, se ha dirigido al público para concluir la jornada, proclamando el anuncio de la propuesta de nombramiento de Miralles como hijo predilecto de Xàtiva. Boluda explicaba tras el acto que "el Ayuntamiento de Xàtiva iniciará los trámites necesarios para nombrar a Manolo Miralles hijo predilecto de la ciudad". El concejal de Cultura destacaba que su "labor en la recuperación y modernización de la música popular, con Al Tall y más tarde con Musicants, y su compromiso firme y constante por la lengua y la cultura del pueblo valenciano son méritos más que suficientes para recibir este reconocimiento por parte de la ciudad de Xàtiva". Sobre el acto de homenaje en el Gran Teatre, Alfred Boluda expresaba que "ha sido un acto muy emotivo, con un apoyo muy generoso no solo del Col·lectiu Ovidi Montllor, sino de todos los músicos que han acudido a rendirle homenaje póstumo", y resalta el "éxito de público. Prácticamente, desde el día 12 no quedaba ninguna entrada libre y gente no solo de Xàtiva y las comarcas vecinas, sino de mucho más lejos han hecho lo posible para asistir al acto de homenaje". "Desde el ayuntamiento y desde la concejalía de Cultura, estamos muy contentos de cómo ha transcurrido el acto y de la acogida que ha tenido", concluía el regidor.

La Colla la Socarrà de Xàtiva ha puesto el punto final con una actuación de dolçaines i tabals.