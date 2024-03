El Atzeneta se reencuentra con la victoria y el Ontinyent 1931 suma de nuevo los tres puntos

Jornada redonda para los equipos de la Vall d'Albaida que militan en la Tercera Federación. El Atzeneta se reencontró con el gol y volvió a ganar, después de cuatro jornadas. El Ontinyent 1931, sumó una nueva victoria para dejar prácticamente sellado el playoff. El Atzeneta sumaba cuatro jornadas sin ganar, con la agravante de que en ninguna de ellas consiguió perforar la portería rival. El pasado fin de semana se desplazó a tierras alicantinas para medirse con el Rayo Ibense, con el objetivo de reencontrarse con el gol y la victoria. Una vez más, el Atzeneta salió al partido disfrutando de las primeras ocasiones del encuentro con un testarazo de Héctor Camps que no cogió portería. El conjunto taronja dominaba el encuentro y Gomis, con un tiro cruzado, cerca estuvo de inaugurar el marcador. Poco después fueron los locales quienes pusieron en aprietos a la defensa atzenetera, pero con un buen trabajo defensivo y un providencial Ferri mantuvieron el empate a cero. Cuando se llegaba a los últimos coletazos de la primera parte, los de la Vall d'Albaida consiguieron anotar el gol que rompía con la sequía goleadora del equipo. Luispa desde la banda derecha, sirvió un centro al segundo palo para que Héctor Camps cabeceara al fondo de las mallas (0-1). Con la ventaja mínima se llegó al descanso. En el segundo tiempo, el Atzeneta buscó rápidamente el segundo tanto con un remate acrobático de Luispa que no encontró portería. Yassine también se sumó a las acciones ofensivas, pero los de Berna Ballester duplicaron esfuerzos para frenar las acometidas locales. El Atzeneta no renunció a buscar el segundo tanto, pero supo también sufrir en defensa para llevarse los tres ansiados puntos.

El Ontinyent repetía cita en casa, esta vez para recibir al Atlético Levante. El objetivo de los locales con la victoria era agrandar la diferencia con el filial para dejar el playoff prácticamente sellado. Con pequeñas variaciones, algunas obligadas, otras para dar descanso, pero Roberto Bas salió casi en su totalidad con el once tipo que tantas alegrías está dando. El inicio del partido fue igualado con dos equipos con buen trato de balón y que conseguían trenzar buenas jugadas para el deleite del público asistente. La primera gran ocasión fue para el filial granota. Carlo Jiménez remató de cabeza un balón a la escuadra y apareció Cristian para realizar una parada de mucho nivel y así evitar el gol visitante. Se sucedieron las buenas acciones de ambos conjuntos hasta que minutos antes del descanso, el Ontinyent 1931 abrió el marcador. Víctor Revert presionó para robar un balón en las inmediaciones del área y Lluís Felipe con el balón ganó línea de fondo para poner el esférico al segundo palo para que Pablo Francés anotara el gol blanc-i-negre (1-0). Un gol con dedicatoria especial por parte del goleador hacia su compañero Pablo Bonet que sufre una lesión grave a falta de lo que dictaminen las pruebas médicas. En la segunda parte se templó el juego y pocas ocasiones claras se pudieron ver en el Clariano. Aunque el susto en la parroquia local lo dejó el delantero juvenil Carlos Espí, del Levante UD, que ha llegado a participar con el primer equipo. Los de Roberto Bas sumaron de nuevo los tres puntos para certificar casi de forma matemática un sitio en los playoffs de ascenso e intentar conservar la segunda posición de la tabla clasificatoria que les da acceso a la Copa del Rey.