El Olímpic visita al Eldense B con las bajas de Rueda y Víctor

El Olímpic juega este sábado a las 16 horas en Elda, en el viejo Pepico Amat, donde se enfrentará al Eldense B en un nuevo partido de la Lliga À Punt. Con las únicas bajas de Rueda, con molestias por un golpe sufrido en el gemelo, y de Víctor, sancionado por acumulación de tarjetas, el equipo de Xàtiva intentará alargar su buena dinámica y sumar tres nuevos puntos.

Si hace dos semanas el entrenador, Marcos Camacho, quería sumar siete de los nueve puntos en juego, ahora no se conforma y en la previa ha asegurado: “quiero los nueve”. El partido, contra un equipo que le precede en la tabla, puede significar presentar oficialmente su candidatura al tercer puesto de la clasificación, lo que le permitiría jugar la promoción de ascenso. En los últimos dos partidos el equipo setabense no ha encajado ningún gol. “La presión se la pone el jugador, pero se está evidenciando que no importa la posición en la tabla, se están dando resultados poco previsibles. Jugamos contra un buen rival, joven, explosivo y dinámico. Los dos equipos nos jugamos mucho”, ha comentado el técnico.

De cara al partido, se considera positiva la buena dinámica de los de Xàtiva y a su vez la mala dinámica del rival. Se considera negativo el que se juegue en campo de césped natural, superficie a la que no está acostumbrado el equipo setabense. Camacho ha pedido a sus jugadores “especial cuidado con el calzado escogido. La clave es adaptarnos pronto, porque de lo contrario, cuando lo hagamos puede ser ya tarde y que el rival haya cogido ventaja. No nos pueden coger por sorpresa”. El rival ha cambiado poco respecto al equipo que visitó La Murta en la primera vuelta.

El entrenador setabense se ha acordado de lo que le pasó al equipo de l’Olleria que llegó a encajar hasta tres goles en los primeros veinte minutos. No ha dado, sin embargo, importancia alguna al hecho de jugar hoy a las cuatro de la tarde “simplemente habrá que tener cuidado con los tiempos de descanso y de la comida. Cuando viajamos nos están obligando a adaptarnos a cualquier horario”.

Aunque no ha dado el once, sí que ha adelantado en la previa que habrá cambios en la alineación titular respecto al once que salió ante el Dénia (1-0), “porque son partidos distintos y hay que buscar el mejor once posible. Si no se participa no es porque no estén bien, sino por un cambio de plan”. Se ha hablado en el vestuario para intentar frenar las tarjetas, incluso el entrenador ha llegado a afirmar que “no me voy a perder ningún partido más”. Cumplida su sanción esta jornada volverá a dirigir el equipo desde el banquillo.

L’Olleria visitará este domingo al CF Independiente Alicante A, en un partido que se jugará en jornada matinal y pronto, a las 10 horas. Los de la Vall d’Albaida están en una dinámica positiva, en la que llevan seis jornadas sin perder, aunque cuatro de ellas se han saldado con empate. La pasada jornada empataba sin goles ante el Jávea. Los de Miguel Ángel Mullor buscarán una victoria que los impulse hacia arriba en la clasificación. Ahora ocupan el puesto 11, con 29 puntos.