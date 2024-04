El Atzeneta alarga la racha de victorias frente al Castellón B y el Ontinyent cae en Villarreal

Una de cal y otra de arena para los equipos de la Vall d'Albaida en Tercera Federación. La victoria del Atzeneta y la derrota del Ontinyent 1931 combinado con el empate del Jove Español aprieta aún más la lucha por el segundo puesto de la clasificación. Lo que matemáticamente está confirmado es que el Elche Ilicitano es campeón de liga y el primer equipo español que consigue un ascenso a categoría nacional esta temporada. Por su parte, Ontinyent 1931 y Jove Español también tienen un sitio asegurado en los playoffs.

El Atzeneta salió el sábado al Regit con la idea clara de alargar la buena dinámica ante el Castellón B. Dos minutos tardaron los de Berna Ballester en adelantarse en el marcador. El guardameta Iker desplazó en largo un balón que peinó Gorxa y Brandon se encargó de inaugurar el marcador (1-0). Cerca estuvo de ampliar distancias el conjunto taronja, pero sin suerte. El Castellón B dio un susto a la contra que consiguió desbaratar Frangi. Pero al borde del descanso, Alejandro Jiménez aprovechó su oportunidad para mandar el partido a los vestuarios con el marcador en tablas (1-1). A pesar del mazazo recibido, los locales salieron en la segunda parte con la idea clara de sumar los tres puntos y así lo evidenciaron los cambios ofensivos. A poco más de 20 minutos para la conclusión del encuentro, el árbitro señaló una pena máxima favorable a los de Berna Ballester y Yassine convirtió desde los 11 metros para darle a su equipo los tres puntos. Cuatro victorias consecutivas que relanzan al Atzeneta en la lucha por la segunda posición.

El Atzeneta celebra la victoria frente al Castellón B. / Atzeneta UE

El domingo fue el turno para el Ontinyent 1931 que en jornada matutina visitó al Villarreal C. En el minuto 5, Cobo robó un balón en un error en la salida de la defensa grogueta y disparó cruzado cerca del palo. Cinco minutos después el susto lo dio el Villarreal, Hinojosa controló dentro del área y mando el balón fuera con todo a favor. En el ecuador de la primera parte, el Ontinyent 1931 puso en apuros a la defensa local con una buena presión y algún despiste de la zaga. A la media hora de juego, Pablo Francés ganó línea de fondo y puso un balón que no pudo rematar con comodidad Osoro. Dos minutos después, Alex Jiménez abrió la lata para el filial del Villarreal con una recuperación en medio campo y una llegada muy rápida al área de Cristian (1-0). En el inicio de la segunda parte, el Ontinyent 1931 salió con una marcha más y con cambios. Cambreta entró en el lugar de Cobo y en los primeros minutos ya disfrutó de una buena ocasión pisando área que desbarató el guardameta. En los siguientes minutos, pocas ocasiones, pero con un ritmo alto propuesto por los visitantes ante la necesidad de buscar el empate. La insistencia dio sus frutos. En el minuto 66, Nico Cabanes forzó el error del defensor fruto de un exceso de confianza para hacerse con el esférico y asistir a Revert que devolvía las tablas al marcador (1-1). Se acabó de romper el partido y las imprecisiones se hicieron más evidentes para ambos conjuntos. A falta de poco menos de 10 minutos para el final, con un potente disparo lo intentaron los de Roberto Bas, pero el balón no cogió portería. El control del esférico era intermitente y ambos equipos buscaban el gol de la victoria con aproximaciones peligrosas. Juanjo centró desde la izquierda un balón que cogió portería y el guardameta a punto estuvo de introducirlo en propia portería. Ya en el añadido en una jugada de tres pases, el Villarreal se plantó en el área de Cristian y Linares deshizo el empate (2-1) dejando al Ontinyent 1931 sin sumar una victoria por tercera jornada consecutiva.