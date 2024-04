El Olímpic invoca el apoyo de la afición para recibir al Xàbia

El Olímpic quiere más aficionados en la Murta y para ello, los socios podrán adquirir este domingo las entradas que quieran al precio de 5 euros. El conjunto de Xàtiva recibe a las 17 horas al Xàbia, colista del grupo, en un partido en el que el entrenador setabense, Marcos Camacho, no quiere ninguna euforia después de las tres victorias consecutivas que acumula el equipo. “Tenemos que bajar de nuevo los pies a tierra”, ha advertido el técnico.

Lo bien cierto es que tal vez el Olímpic está pasando por el mejor momento de juego y de disponibles de la temporada, pues nadie se quiere perder las cinco finales que va a disputar el equipo si quiere disputar la promoción de ascenso a la Tercera RFEF. Mauro Melo será la única baja, por sanción. Camacho podrá contar esta semana con Rueda, que ha entrenado con el grupo recuperado de su golpe en el gemelo; y también con Santi Villanueva, que tuvo que ser trasladado al hospital tras sufrir una subluxación de hombro en el último encuentro. Pese a que se le ha recomendado tres semanas de inactividad, el jugador no ha querido la baja deportiva y tiene la ficha disponible. Ha entrenado con el grupo.

Marcos Camacho afirma que “cada vez estamos más cerca de la zona alta, nos quedan cinco partidos, y no vamos a rendirnos hasta el final, vamos a luchar cada partido”. En el equipo hay cuatro jugadores a una tarjeta de la sanción y el técnico tiene claro que “en función del trabajo semanal, del rival, miramos a todos por igual y buscaremos a los más adecuados”. El técnico ha advertido de la peligrosidad del rival, del Xàbia, y no se fía de su condición de colista. Con 22 puntos, el equipo no renuncia a la permanencia. Ha puntuado en los últimos tres partidos: empató ante l’Olleria y Redován, y ha ganado al Thader. Sigue Julio Iborra como entrenador y han fichado jugadores para conseguir la permanencia. Según Camacho, “lleva una dinámica positiva, quieren salir con el balón controlado, tienen buen control y van a intentar tener el balón y hacer posesiones largas. Nosotros no tendremos que tener prisa y a lo largo de los noventa minutos tendremos la nuestra y la estadística dice que somos el equipo menos goleado”.

L'Olleria espera al Calpe

L’Olleria también recibe esta jornada a un equipo de la Marina, en su caso al Calpe, pero el rival de los de la Vall ocupa mejor posición que el del Olímpic. El Calpe es tercero en la tabla, precisamente empatado a puntos con los de Xàtiva, y mantiene la lucha por los puestos de promoción de ascenso. Así, l’Olleria tendrá enfrente este domingo a las 18 horas a un rival complicado. Los de Miguel Ángel Mullor, por su parte, intentarán también puntuar para no caer a puestos de descensos. La clasificación en la zona baja también está apretada, por lo que la victoria es necesaria para no acercarse a las posiciones de peligro en la tabla.