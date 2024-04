A la venta dos cuadros del pintor de Xàtiva Climent Mata que fueron de Gregorio Molina

Fue un personaje decisivo en el impulso de las fallas en Xàtiva, además de un pintor consagrado en el género del paisaje que enseñó en su academia de arte a destacados pintores plásticos setabenses. El artista Francisco Climent Mata (1894-1964) dejó como legado un amplio catálogo de obras que han protagonizado diferentes exposiciones en su localidad natal y en las principales ciudades españolas. Otras han permanecido ocultas hasta ahora al público general.

En el portal web Todo Colección han salido a la venta hasta cinco lienzos de Climent Mata que están en manos de tiendas de antigüedades y coleccionistas afincados en distintos puntos de la geografía española.

De estos destacan dos cuadros con diferentes singularidades: la primera es que representan bodegones o naturaleza muerta, que no era la especialidad de un pintor volcado en los paisajes; la segunda es que son los de mayor valoración económica del catálogo -aunque su precio no es elevado y se venden a 2.500 euros cada uno- y la tercera es su procedencia, puesto que -según su actual propietaria- formaban parte de un lote de doce piezas -que compró hace ocho años- vinculadas a Gregorio Molina Ribera, el empresario papelero de Xàtiva, filántropo y mecenas que adquirió el castillo de Xàtiva en 1947.

A la venta dos lienzos del pintor de Xàtiva Climent Mata / Perales Iborra

Uno de los óleos está datado solo un año después de esa fecha, en 1948, mientras que el otro también se pintó en la década de 1940. Su dueña reside en Ontinyent y se dedica a la compraventa de antigüedades. "Quería encontrar a alguien que perpetuara la obra y lo primero que hice fue llevar los cuadros al museo de Xàtiva, pero no me los compraron, me dijeron que no había presupuesto", asegura Mari Loli, que defiende la calidad de las composiciones. "Son cuadros raros dentro de la naturaleza de lo que solía pintar el autor, que eran paisajes y retratos, se salen de lo normal", observa.

Retratos y paisajes

En el mismo portal web, otro coleccionista de Jaén vende por 1.200 euros un lienzo de Climent Mata de 1941 en el que aparece la Plaça de la Trinitat de Xàtiva. Por otra parte, una casa de antigüedades de Barcelona comercializa dos retratos de mujer confeccionados por el pintor setabense fechados en 1943 y 1944 por 200 y 300 euros, mientras que otro anticuario de la capital catalana tiene a la venta un paisaje que representa una finca de Xàtiva en óleo sobre lienzo.

Climent Mata fue el principal artífice de que las fallas volvieran a plantarse en Xàtiva al diseñar en 1932 un cadafal en la plaça de la Bassa

Formado en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de València y en la Escuela de Artes Oficios-Llotja de Barcelona, Climent Mata expuso en Madrid, València y Barcelona, entre otras ciudades. Fue el principal artífice de que las fallas volvieran a plantarse en Xàtiva cuando, en 1932, diseñó un cadafal que levantó en la plaça de la Bassa, a las puertas de la sede de la Societat Musical Primitiva Setabense, que entonces presidía. El éxito de la iniciativa favoreció la aparición de las primeras comisiones falleras y la proliferación de fallas en la ciudad. Por su academia de arte, además, pasaron varios artistas falleros como Antoni Grau, José Martínez Mollà o Antonio Sáez Mancebo.

Una tienda de antigüedades también vende por 1.500 euros en el mismo portal un óleo del pintor impresionista setabense Joaquín Tudela Perales, que retrata otro paisaje de Xàtiva. Se trata de obras asequibles que bien podrían pasar a engrosar la colección de pintores locales que mantiene el Museo de Bellas Artes de Xàtiva.

Nacido en Banyeres, pero afincado posteriormente en Xàtiva, Gregorio Molina Ribera fue el fundador de la Papelera San Jorge, un emporio fabril de colosales proporciones. Sufragó, entre otras, las estatuas de bronce de los papas Calixto III y Alejandro VI que presiden la entrada a la Colegiata de Xàtiva o las imágenes del cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Esperanza, tronos de la Semana Santa que se custodian en la Merced.

