La falta de ayudas recorta personal para limpiar calles y dar servicios básicos en los pueblos pequeños

Una sensación de incertidumbre por las plazas de personal temporal que se quedan vacantes y sin perspectivas de cobertura inminente ha comenzado a extenderse entre los ayuntamientos, sobre todo en los municipios más pequeños. La falta de noticias sobre la renovación de los diversos programas de empleo que venía financiando la Generalitat en los últimos años ha despertado la inquietud de los alcaldes por las dificultades para seguir prestando determinados servicios básicos que dependían hasta ahora de estas ayudas.

"A estas alturas otros años ya sabíamos a cuántas personas podíamos contratar a través de subvenciones como el Emcuju, el Empuju o el Emdona, pero este año no ha salido nada convocado ni se ha comentado nada aún", expone el alcalde de Cerdà y presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal, José Luis Gijón. "Si se no se aprueban pronto vamos a vernos todos durante dos o tres meses sin personal, sin poder limpiar las calles y sin dar el servicio que toca a la ciudadanía", advierte el primer edil.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Cerdà avisó este sábado a los vecinos de la posibilidad de que la población se quede sin trabajadores de mantenimiento, administrativos y sin técnico deportivo. "La Generalitat no ha sacado ninguna subvención para contratar personal y eso representará que tendremos que dejar de prestar servicios: cerraremos el gimnasio, atenderemos a la gente en horario reducido, dejaremos de ayudar a la gente mayor con el servicio de ayuda sociosanitaria, las calles no se podrán barrer y la zona forestal se va a quedar en manos de pirómanos", predecía el equipo de gobierno, recalcando que para cubrir estos servicios con fondos propios habría que subir impuestos dados los limitados recursos con los que cuenta la corporación.

La alcaldesa de Bicorp y presidenta de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés, Nuria Mengual, también alerta de la falta de personal para limpiar calles o edificios públicos en su municipio. "Solo tenemos una persona para limpiar las calles y no se puede llegar a todo: de momento no sabemos lo que vamos a hacer", apunta. "Llevábamos un par de años empalmando programas de empleo, de modo que cuando acababan unos (operarios contratados a través de estos planes) empezaban otros, pero el programa Emdona acabó hace dos semanas y el Emerge acaba esta semana y de momento no nos han dicho nada, lo que nos obliga a plantearnos cómo vamos a gestionar el tema de la limpieza", indica Mengual, que pone el foco en la falta de capacidad del consistorio para atender estas necesidades en el corto plazo.

Bicorp también gestiona otros servicios a través de las subvenciones de empleo de la Generalitat. "Si dejan de sacar el programa Emcuju (de empleo juvenil) tendremos que cerrar la biblioteca: perderíamos unos servicios que necesitamos ofrecer para que la gente se quede en el pueblo", subraya la alcaldesa. "Si nos miran como números no salimos rentables, los pueblos pequeños lo tenemos más complicados y no queremos ser ciudadanos de segunda: hemos estado generando unas sinergias y una estabilidad para ofrecer determinadas cosas a las que gente ya se ha acostumbrado de repente pueden peligrar", ahonda la primera edil.

Por otra parte, el alcalde de Cerdà censura el retraso de los fondos que la Generalitat inyecta directamente a los municipios, una circunstancia que afecta a la liquidez de las arcas locales. "Estos recursos son muy importantes para llevar los pagos al día, veremos si podemos seguir cumpliendo", expone Gijón.

Menos alicientes para retener población

Las ayudas de los programas de empleo permitían a Cerdà contratar a una decena de personas cada año para desplegar tareas de limpieza, abrir el gimnasio y prestar ayuda a domicilio o asistencia administrativa. "No entendemos el por qué de este atraso, nos llegan rumores de que posiblemente se van a recortar las ofertas de personal y eso nos preocupa mucho porque habíamos conseguido tener unas bases buenas para llevar el día a día del ayuntamiento", sostiene el también presidente de la Mancomunitat.

"Los pueblos pequeños tenemos pocos servicios y se dan gracias a estas ayudas", incide el alcalde de Cerdà

"Los pueblos pequeños tenemos pocos servicios y se dan gracias a estas ayudas: si se retrasan o se quitan habrá menos alicientes para que la gente no se vaya a vivir fuera", reflexiona el alcalde de Cerdà, que subraya que su ayuntamiento ha tenido que adelantar 100.000 euros -un tercio del presupuesto municipal- para sufragar las obras ya ejecutadas de un plan de rehabilitación de edificios antiguos por el retraso en el pago de la cuantía comprometida por la Generalitat.

Gijón también lamenta la retirada del apoyo del Consell al plan de dinamización de la Mancomunitat de la Costera-Canal, en el que participan tanto esta entidad como la diputación, lo que implica un recorte de 50.000 euros de fondos para la iniciativa. El presidente se muestra muy crítico con el anuncio de suprimir las mancomunidades de ámbito comarcal. "Si las mancomunidades no fueran efectivas o se estuviera haciendo un uso de ellas que no es el que toca estarían desapareciendo, pero lo que pasa es que cada vez se unen más municipios y son más los ayuntamientos que las apoyan (como es el caso de Canals en la Costera). El presidente de la Generalitat debería escuchar lo que dicen los alcaldes y alcaldesas de los municipios", zanja.

