El foro 'Labora en ruta' recaba en Ontinyent 1.000 candidaturas para trabajar en 30 empresas

El Foro 'Labora en ruta' que organiza el Servicio Valenciano de Empleo y Formación ha recalado este miércoles en Ontinyent. La Sala Gomis ha acogido este evento cuyo objetivo es poner en contacto a las empresas de la zona con las personas que se encuentran en búsqueda de empleo.

La directora general de Planificación y Servicios de Labora, Marisa Mezquita, ha asistido al foro, en el que ha defendido la necesidad de “acercar los recursos de orientación del Servicio Valenciano de Empleo y Formación a cada rincón de la Comunitat Valenciana, así como facilitar el contacto entre personas en búsqueda de empleo y empresas locales”. De hecho, la alto cargo ha señalado que ya son más de 300 las personas que han encontrado empleo gracias a los foros Labora en ruta.

Las casi 30 empresas que han participado en el 'Labora en ruta' de Ontinyent han recibido cerca de 1.000 candidaturas para las más de 60 ofertas de empleo publicadas. Importantes compañías de la comarca han sido las que han acudido a este evento convocado por Labora, tales como Agro2Agri, Instituto Tecnológico Aiju, Balaguer Rolls, Bitec, Bonatel, Clece, Europlá, Nudisco o Inserta Empleo, entre otras.

Las entrevistas se han realizado de una manera directa con el objetivo de humanizar el proceso de búsqueda de empleo, incentivando la realización de entrevistas cara a cara ágiles y personalizadas, al tiempo que también se pretende ayudar a las empresas locales a encontrar talento adaptado a sus necesidades.

La inscripción a estos foros de empleo es totalmente gratuita y se realiza de forma telemática. Cada persona puede subir su currículum y postularse en las ofertas que se adapten a su perfil. Si su cualificación se ajusta a las necesidades del puesto ofertado se le da una cita para una entrevista en el foro en el que se haya inscrito.

No obstante, si una persona no ha podido cumplimentar previamente su inscripción, puede acudir directamente al lugar en el que se celebra el foro y completar allí mismo el proceso. Además, las personas que no puedan asistir presencialmente pueden optar a mantener entrevistas de trabajo mediante videoconferencia, hacer entrega de su currículum a través de un buzón digital de recepción de candidaturas y también visualizar todas las charlas y actividades mediante streaming.

Además del maratón de entrevistas se han llevado a cabo conferencias, mesas redondas y talleres prácticos diseñados para mejorar las habilidades de búsqueda de empleo de los candidatos. Estas actividades son gratuitas y de acceso abierto para todos los interesados, sin necesidad de inscripción previa.

Cinco foros más hasta junio

Hasta el próximo 12 de junio se van a celebrar otros cinco foros 'Labora en ruta', en otras tantas localidades de la Comunitat Valenciana. El calendario de Labora en ruta se puede consultar en la web, y están previstos en Villahermosa del Río (8 de mayo), Elche (15 de mayo), la Mata de Morella (29 de mayo), Vall d’Alba (5 de junio) y Chiva (12 de junio).

En los diferentes foros 'Labora en ruta' celebrados hasta el momento, han participado más de 150 las empresas, con más de dos mil personas en búsqueda de empleo inscritas y más de mil entrevistas de trabajo realizadas.

Los foros continuarán celebrándose durante el segundo semestre de 2024 y la primera mitad de 2025, y darán visibilidad a multitud de ofertas de trabajo de empresas de cada zona donde se celebran. Los interesados podrán encontrar toda la información en la página web de 'Labora en ruta'.