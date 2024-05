Xàtiva reunirá a los mejores ajedrecistas autonómicos en la Copa Federación

Xàtiva reunirá este fin de semana, 11 y 12 de mayo, a los mejores jugadores de ajedrez de la Comunitat Valenciana en la Copa Federación. Un torneo que organiza el Club Escacs Xàtiva, por segundo año consecutivo, junto a la Federación Valenciana de Ajedrez y en colaboración con el Ayuntamiento de Xàtiva, y que congregará en el pabellón Francisco Ballester a más de 200 ajedrecistas que lucharán por equipos a nivel comunitario. Participarán 32 equipos que buscarán alzarse con el título de campeón.

El mismo sábado, el Club Escacs Xàtiva celebrará el III Obert Internacional Blitz Escacs Xàtiva La Ruta dels Borja, un evento que contará con más de un centenar de participantes, en un festival de ajedrez. El Obert ha sido bautizado como La Ruta dels Borja, para rendir homenaje a las raíces históricas que vinculan el origen del ajedrez a Xàtiva y València, destacan desde el CEX.

El club explica que “diversos testimonios escritos e investigaciones como las del especialista José Antonio Garzón sitúan a Francesch Vicent como maestro de ajedrez de Lucrecia Borja, y localizan parte de su obra reproducida en manuscritos hallados en Perugia y Cesena (Italia). La obra de Francesch Vicent es un hito en la historia del ajedrez, pues fue la primera en la que se establecieron por escrito las reglas del ajedrez moderno”, resaltan desde el club setabense. Por ello, con este título para el evento y la representación de los personajes históricos en el cartel del torneo, el Club Escacs Xàtiva quiere rendir tributo a “tan sobresalientes protagonistas de la historia del ajedrez ligados a Xàtiva”.

El III Obert Internacional Blitz se ha convertido en un referente del ajedrez en la Comunitat Valenciana y a nivel nacional. Así, entre los participantes está confirmada la presencia del vigente campeón de 2023 y cuatro veces campeón de España en las modalidades Blitz, pareja y por equipos, el gran maestro José Carlos Ibarra, apodado “spider Ibarra” en redes sociales. También estarán los maestros MI Diego Macías, reciente campeón absoluto individual de la Comunitat Valenciana; MI Pablo Cruz, actual subcampeón absoluto individual de la Comunitat Valenciana y ganador en tres ocasiones del Open Internacional de Xàtiva; MI Eric Sos, campeón absoluto de la CV en 2015; MI Antonio Granero, que acumula cinco títulos individuales y siete por equipos; MI Rubén Domingo, subcampeón de España Absoluto de Ajedrez Rápido en 2022; MI Quique Llobell, director deportivo del Andreu Paterna y actual campeón de la DH por equipos; MF José Manuel Díaz Velandia, campeón autonómico de Ajedrez Relámpago de 2018; MI Slobodan Kovacevic, vencedor del I Open Internacional Cap Negret en la categoría veteranos +65; MI Manolo Fenollar, campeón absoluto individual de la Comunitat Valenciana en 2008 y 2011; MF José García Molina, campeón autonómico por edades: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16, y 5 de Europa en Sub 8, campeón de España con el Silla equipos Sub 12; MF Javier Buenafe, campeón del Open Internacional de Ajedrez de Alicante en 2023; WFM Veronika Lezhepekova, campeona de Rusia sub-18 en el 2013; WFM Rebeca Jiménez Fernández, campeona de España Blitz en 2022; MF Expósito Milan Adrián, gran actuación en el Interclubs 2024 con el ASSA Enric Valor que le ha permitido obtener el título de maestro FIDE. A esta lista podrían sumarse más ajedrecistas, ya que las inscripciones siguen abiertas.