Han sido el mejor equipo de la edición 2023 del COTIF. Tal y cómo hicieron en el año 2021, el Elche CF se presentó en Els Arcs con un plan muy claro. Fueron el conjunto más intenso, con peloteros más hechos que el resto. Bajo la batuta del MVP Marcos Montero (18), y con un bloque defensivo muy compacto, superaron al resto de equipos. Su victoria fue justa. En la final vencieron a base de sacrificio a la selección nacional de Arabia Saudí. Vivó, Belda y Gil -además del entrenador, Carlos Geraldo- repiten respecto al equipo que ganó en 2021. El técnico setabense es el único que ha conseguido dos veces el trofeo. Además, en la edición de este 2023 ha sido nombrado entrenador MVP (mejor entrenador del torneo).

Un disparo lejano de Serrallé a los 40 segundos fue el primer aviso de los ilicitanos. El Elche, que jugó como equipo local, entró mejor al tendido de juego. Una falta lanzada en el minuto 6 acabó en un duro disparo del defensa Francisco Gil, que el portero Alghamdi atajó con algún apuro. Los de uniforme blanco volcaban el juego en la banda derecha y salían rápido cada vez que podían. Los ‘Halcones verdes’, por su parte, apostaban por balones largos y confiaban en el poderío físico de su ariete Alkhaibari para lograr segundas jugadas. Era un partido de transiciones rápidas, ninguno de los dos conjuntos especulaba. El Elche CF se hacía, poco a poco, con el dominio pese a la alta presión de sus rivales. Los pupilos de Carlos Geraldo combinaban con paciencia y en el 18’ Morante estuvo a punto de conectar un último pase en el área saudí.

Y el marcador, al final, se movió. Un saque de esquina lanzado en el 21’ se tradujo en una acrobática prolongación que acabó con un inapelable testarazo del central Pablo Felipe. Los alicantinos volvían a marcar la diferencia tirando de pizarra. Son un equipo muy trabajado. De amplio y resolutivo libreto.

Sin embargo, la selección árabe no le perdía la cara al partido. Un centro lateral que se fue envenenando tras la enésima pelota bajada por su delantero en el 34’ era su mejor ocasión del momento. Los saudíes flirtearon con el gol en los últimos minutos de la primera parte a base de empuje y arrojo, pero el electrónico no se movió. Una primera mitad intensa, con un marcador justo según lo visto en el verde. Los ilicitanos habían sido mejores. Pero aún quedaba más de 40 minutos. No se podían confiar.

En el 41’ Alsalem intentaba controlar un pase largo en el área ilicitana, pero Vivó frustró el ataque sin problemas. Un indecisión de los defensas locales llevó al susto de nuevo a la defensa del Elche instantes después. Los saudíes empujaban tras el pase por vestuarios. Sin embargo, el Elche seguía mostrándose como un equipo serio y poderoso. Un disparo lejano de Serrallé volvía a ser desviado por el meta Alghmdi. El guion del partido cambiaba ligeramente. Los ‘Halcones verdes’ se hacían con el control y empezaban a merodear el área. Las transiciones comandadas por sus centrocampistas con más calidad -los números 6,8 y 10- no se traducían en ocasiones claras. Les faltaba una marcha más. Sin embargo, fueron sus rivales quienes ampliaron la ventaja. Serrallé anotó tras una fulgurante salida iniciada en un robo de balón perpetrado por Marcos Montero en el 52’. Con la ventaja en el marcador, Geraldo movió el avispero. Decretó tres cambios. Poco a poco, los de casaca blanca volvían a retomar el protagonismo.

Sus rivales lo intentaban, pero los ilicitanos son un conjunto difícil de superar. Se adaptaron a lo que pedía el partido e, incluso, protagonizaron alguna jugada de peligro con el cabezazo que conectó Franco en el 72’.

En el 76’, el mismo atacante falló cuando había superado al meta Alghamdi y lo tenía todo a su favor. El encuentro exhalaba sus últimos estertores y era el Elche quien dominaba el esférico. El 17 árabe (Almusallam) se sacaba un potente disparo que acababa estrellándose en el larguero. Instantes después, Marcos Montero se hacía con un rechace en el área de los de casaca verde y certificaba la victoria ilicitana en el 79. Una victoria justa. Ganaron los mejores.